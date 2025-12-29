中國突襲圍台軍演！鄭麗文稱賴清德連累全台 王定宇：是非黑白不分

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

國民黨主席鄭麗文今（29）日上午接受廣播節目專訪，但在談及共軍今突宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演時，卻譴責總統賴清德把路給走絕，連累台灣2,300萬人，更稱台灣有民進黨倒八輩子楣。對此，民進黨立委王定宇痛批此舉是非黑白不分，更傳遞錯誤且危險的訊息。

王定宇今日提到，中國宣布要對台實施軍演，但沒有想到身為國民黨主席的鄭麗文，卻在第一時間不是跳出來譴責侵略者、威脅者，而是譴責台灣的民選政府跟民進黨，「鄭麗文這種說法，不僅是是非黑白不分，更是極度的危險」。

他舉例，如同社會上有色狼意圖對女性不軌，或者拿防狼噴霧想要保護自己，結果不去譴責色狼，反而譴責女性穿著哪裡不對，「這種說法是會被社會吐口水」。

同時，王定宇也說，中國意圖用武力威脅台灣，只是在地緣政治來看不僅台灣，中國不久前才因日本首相高市早苗的「台灣有事說」對日本發動軍演，更在稍早之前中國在南海對菲律賓、澳洲、美國發動軍演，而中國也曾經在渤海灣、黃海對南韓發動軍演。

王定宇指出，如果按照鄭麗文稱台灣有民進黨倒八輩子楣，難道韓國、澳洲、日本、菲律賓都是民進黨執政嗎？根本原因就是中國的窮兵黷武、中國才是威脅的人，而不是哪個國家、政黨做了主張或主張任何事情而導致的，「鄭麗文這種說法完全不符合事實，也沒有國際常識」。

他進一步指出，台灣從兩蔣時期一直到現在賴清德，中國的對台軍演有少過嗎？難道會因為誰執政誰沒執政，而中國窮兵黷武對外擴張就會停下來嗎？因此從台灣過去政治發展來看，鄭麗文的說法也毫無常識，也不是事實。

就中國的主張來說，王定宇也提到，中國到現在還在講國共內戰，所以按照鄭麗文的邏輯，台灣人是不是要說「我們倒了八輩子楣，中國國民黨打輸了跑路並牽連台灣，難道我們可以這樣講嗎？當然沒有必要」。

綜合上述，王定宇分析，鄭麗文這種說法傳遞一個極度危險的訊號，也就是替中國的軍事威脅合理化，認為中國有權力對台灣的某些主張及政黨，透過軍事威脅的方式進行影響，而鄭麗文這種說法，等於是借共產黨的槍桿子威脅台灣人民什麼不能想、什麼不能講。

王定宇也說，以鄭麗文這種主張，若再搭配國民黨在立法院裡面，阻擋國防安全相關預算，那就是一個非常危險的訊號；他解釋，一面對國際發出錯誤的訊號，讓國際誤以為台灣沒有保護自己的決心，台灣有人甘於被中國武力威脅，「你自己都不在意了，世界民主盟友為何那麼在意台灣的安全？」。

另一面鄭麗文也傳遞給中國錯誤的訊號，王定宇也分析，中國會認為當其動武時，台灣會有內應、叛徒、走狗呼應，而弱化台灣國防，也讓中國對台灣動手的動機更升高。

因此，王定宇呼籲國民黨的支持者，可能要思考怎麼把真正的藍軍救回來；而台灣的人民更要思考，國家是大家賴以為生的唯一地方，「面對這種外有威脅、內有內賊，台灣人民應該用民主的力量，保護自己的國家搶救自己跟孩子的未來」。

