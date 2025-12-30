中國突襲對台軍演！川普回應了：習近平沒跟我講、我一點都不擔心

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，共軍突襲宣告新一波環台軍演「正義使命-2025」，今（30）天將進行實彈射擊，引起國際社會關注。美國總統川普（Donald Trump）今天回應，已看到相關情況，但中國國家主席習近平沒有告知他任何事，而且他也不認為習近平「真的會這麼做」，自己一點都不擔心這件事，且中國海軍已在區域軍演20年。

川普今天在佛州與以色列總理內坦雅胡（Benjamin Netanyahu）舉行聯合記者會時被問到對共軍演習的掌握情形、看法，以及是否與習近平有相關討論。川普重申與習近平「關係非常好」並表示：「他並沒有就此告訴我任何事情。我當然有看到相關情況，但他沒有告訴我任何事，而且我也不認為他真的會這麼做，完全沒有什麼讓我擔心的」。

當記者問及中共解放軍這些圍台軍事演習是否會引發新的安全疑慮時，川普則說，中國「已經在那個地區進行海軍演習長達20年」，現在外界看待這件事的方式可能有些不同，但事實上「他們過去進行的規模還更大」。從長期角度來看，這類行動並非全新情況。

共軍東部戰區宣布，29日起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。30日在台灣周邊5個海空域範圍進行實彈射擊。我國防部成立應變中心，依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演。軍演相關報導也登上美國有線電視新聞網（CNN）和英國廣播公司（BBC）網站首頁。

根據中央社報導，對於「正義使命-2025」的時機與動機，華府智庫德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund of the United States）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，北京也可能是在警告總統賴清德的政府及民進黨不要大幅增加國防開支。同時，中國領導人可能也認為有必要向國內民眾表明，中國共產黨正在捍衛國家主權和領土完整。

賓州大學裴利世界學院（Perry World House）資深專案經理善學（Thomas Shattuck）長期研究兩岸議題，他下午也透過電郵指出，「正義使命-2025」很可能與美國宣布對台軍售有關，而這只是年底的系列演習，最終將以習近平發表新年對台演說收尾。

