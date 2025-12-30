中國突襲式軍演亂航班! 估十萬旅客受影響至深夜

生活中心／孟嘉美、陳泊翰、賴國彬 台北－桃園－金門報導

中國突襲式宣布軍演，演習時間內，桃園周邊空域大幅受限，國內線演習結束前，金馬往返本島的航線中斷，國際線部分，民航局雖然早已啟動應變措施，但遇上跨年出入境高峰，塞機無可避免。八點才軍演，九點多，桃機跑道就已經出現，七架飛機排排隊，都在等著起飛。

華航後面再接一架華航，星宇緊跟在後。一二三四五六七，七架班機排隊等起飛，中國無預警宣布軍演，打亂旅客的出國行程。

旅客鄭小姐：「昨（29）天看到新聞之後就是有想說，不知道會不會有影響，今天看好像還好，但還是會稍微有點擔心，所以今天有特別提早，大概半個多小時來機場。」

旅客：「其實滿擔心的耶，對就是怕說就是會飛不出去這樣，怕跨年行程會被影響，就是會整個很失望。」

長榮航空地勤廣播：「因為地面作業將延後登機。」





跨年出國潮，桃機一早就湧入人潮（圖／民視新聞）





擔心成真，長榮航空BR122，台北飛青森，原訂9：30登機、十點起飛，卻因為塞機，延了15分鐘登機，後推後旅客睡醒發現還在地面，最終班機10：30才飛出去。班機出現半小時延誤，因為中國軍演劃設的臨時危險區，幾乎涵蓋台北飛航情報區所有航路。空域受限，再加上跨年出國潮，航管啟動流量管制，預估約有10萬旅客受影響，影響時間將持續到深夜。

立榮航空松機地勤vs.旅客：「今天（30）晚上六點才會開始飛，今天晚上六點，這樣造成我們大家不方便。」

松山機場，空蕩蕩，中國無理突襲秀肌肉，阻斷金門、馬祖航道，立榮、華信週一傍晚緊急宣布，軍演結束前，班機全數取消，六點後航班延誤，也會加派班機疏運。





金門航班演習結束前全面取消（圖／民視新聞）





到場改機票旅客：「行李也打包好了，網卡也弄好了，結果現在走不了，昨（29）天晚上趕來這邊就沒人了，然後想說他說網路也進不去，客服電話也打不通，只有我早上一大早來。」

金門機場候補旅客：「聽天由命啊，有就搭沒有就算了，天下沒有什麼了不起的。」

民眾一早趕到金門機場，但候補已經排到299號，不知道能不能回到本島，心情鬱卒。中國違反國際規定，突襲軍事演練，卻不想台灣政府不會低頭，更讓台灣旅客更對對岸政權，心生反感。

