中國突襲禁止對日出口「軍民兩用物」日本外務省強烈抗議要求撤回
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」的相關答辯引起中國不滿，中國實施一連串報復措施後又突襲宣布禁止向日本出口軍民兩用物，日本外務省今（7）天凌晨發布聲明表示，日方已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求撤回該項措施。由於這項禁令涵蓋範圍極廣，外界預估包含稀土、半導體等關鍵材料在內，日本從中國進口的供應鏈恐面臨衝擊。
中國商務部於6日宣告，即日起禁止向日本出口「全數有助於提升日本軍事力量之用途」的品項。對此，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰向中國駐日大使館次席公使施泳表達強烈抗議並強調，中方此次僅針對日本進行出口限制，此種作法與國際慣例大相逕庭「完全無法接受，且令人極其遺憾」。日方在抗議的同時，也正式要求中方立即撤回該項出口禁令。
另一方面，根據《中國日報》報導，鑒於日本近期的惡劣表現，中國政府正考慮針對日本收緊2025年4月列管的中重稀土相關物項出口許可審查。根據中國商務部2025年4月發布的公告顯示，列入管制的分別是釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類稀土物項。
中國商務部去年12月曾威脅，高市早苗公然發表涉台錯誤言論，嚴重破壞了日中關係的政治基礎，敦促日方立即糾正錯誤言行，如果日方一意孤行，中方將采取必要措施，一切後果由日方承擔。隨著兩國外交緊張局勢升溫，後續是否引發更大規模的貿易影響，受到國際社會關注。
更多Newtalk新聞報導
藍白否決譴責中共事演！矢板明夫：讓國際對台灣防衛決心產生疑問
被中制裁仍飛抵台灣! 石平喊「兩岸非一國」 北京冷回：宵小狂言不值一評
其他人也在看
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 355
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 167
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 177
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 74
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 146
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 523
國際熱議》中國宣示寸步不讓，美軍就活逮委內瑞拉總統，是存心下馬威或巧合？
去年12月份，美國發布最新國家安全戰略報告書，不到一周後，中國也發布了對拉丁美洲和加勒比海區域的政策文件，雖然外界關注不多，但中國政策文件寫道：「中國始終同包括拉美和加勒比在內的全球南方同呼吸、共命運。」這是中國近十年來，首次對該地區發布政策文件。但文件發佈還不到一個月，美軍就活捉委內瑞拉總統，這是下馬威嗎？點擊此處，VVIP獨享完整內容全球政經局勢、投......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 74
馬杜洛：活在童話故事裡
川普活捉馬杜洛，臺灣許多反戰人士罵美帝殖民、侵犯主權。彷彿穿越劇夢迴大清，猶記昨夜夢魂中，依稀仍是上世紀，聯合水果公司還在猙獰剝削拉美農工，罷工就出動美軍鎮壓。反戰人士猶如浦島太郎，百年後龍宮歸來，不知人間今夕何夕。思想坦克Voicettank ・ 3 小時前 ・ 73
藍委竟要求譴責美偷襲委內瑞拉 矢板明夫搖頭揭關鍵1事：這是生存問題
近日美國對委內瑞拉發動閃電戰，短短幾小時內就癱瘓委內瑞拉防空系統並逮捕總統馬杜洛，速度之快讓全球震驚。國民黨立委賴士葆5日質詢國防部副部長徐斯儉，問「要不要譴責美國侵略委內瑞拉」，更稱俄羅斯是為了「保護自己的子民」，才會侵略烏克蘭。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，「如果台灣在關鍵時刻選擇站在譴責美國的一邊，美方會如何看待台灣？這不是道德問題，而是生存問題。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 176
不斷更新／飛官辛柏毅失聯！投放照明彈搜救
[NOWnews今日新聞]空軍司令部今（6）日表示，本屬花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），晚間6點17分時，飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7點29分時於花蓮縣豐濱鄉東面10...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 35
說錯話罰100萬？藍營甲動擋國安法修正案排審
上個月18日行政院通過國安法等修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等方法，公開鼓吹武統言論，違者最高處新台幣100萬元罰鍰。法案立法院內政委員會今（7日）將排審，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，期盼與在野黨良性溝通，不過國民黨方面已經發出甲動阻擋。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 19
「雙柯會」暗藏玄機？前扁辦主任揭關鍵
[NOWnews今日新聞]新的一年才剛開工，民眾黨前主席柯文哲即現身立法院，主動拜會朝野黨團，並親赴民進黨立法院黨團總召柯建銘的個人辦公室短暫會面。外界關注，這場被稱為「雙柯會」的互動，是否為陷入政治...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 14
今年度總預算卡關 執政黨擬＂三管齊下＂救預算
政治中心／王云宣、李志銳 台北報導2026年到來，但今年度中央政府總預算，卻在立法院卡關無法審查，主計處長陳淑姿透露，將有高達2992億元預算不得動支，影響所及廣泛，連國安也堪慮。執政黨祭出三管齊下策略，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰，近期都頻頻下鄉，訴諸民意，總統賴清德5日上午接見進出口商業同業公會時，也動起來，喊話在野!總統賴清德近期下鄉頻頻談及總預算案 傳出是執政黨為了總預算案積極訴諸民意（圖／民視新聞）總統賴清德（2025.12）：「人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政。」上個月底總統賴清德和行政院長連袂出席桃園機場三航廈喜事，總預算成話題焦點，傳出未來兩人將為總預算被卡積極下鄉，執政黨祭出反制，三管齊下，包括總統、卓揆視察時，訴諸民意，另外協同地方人士作戰、並發布民調數據。國防部副部長徐斯儉：「總預算案若未於大院本會期通過，（國防部）受影響預算780億元，難以在115年度內，完成裝備籌獲、修護，以及油料彈藥足額補充等。」立委（國）李彥秀vs.主計處長陳淑姿：「（我們希望總預算先求通過），總預算從去年8、9月，就已經送到立法院，哪些是緊急需要，現在行政立法的矛盾跟僵局，這個是政治來去做處理，我們既沒有看到院長，跟各政黨之間，大家有什麼樣，在針對預算上溝通。」傳出執政黨將＂三管齊下＂救預算 包括總統及卓揆都將訴諸民意（圖／民視新聞）國防部副部長徐斯儉，坦言預算未準時通過，國防預算將有高達780億受到影響，不僅如此，主計處也透露，不得動支金額將有2992億元，GDP恐怕受到衝擊。立委（民）郭國文：「至少影響2%欸，對GDP影響2%的話，那事關重大，對未來景氣當然會有很大的影響，我覺得主計處應該講清楚，應該把這些3.54%的，今年的預估的景氣預估，應該予以重新修正，予以重新評估，讓國人知道總預算沒有通過，特別預算沒有通過，對經濟發展影響有多大。」主計處長陳淑姿（右）喊話在野立委盡速通過總預算 國民黨立委李彥秀表示沒有官員主動溝通（圖／國會頻道）2026到來，新年度總預算卻被在野黨卡著，無法交付委員會審查，恐怕全民受害。原文出處：今年度總預算卡關 執政黨擬三管齊下救預算 更多民視新聞報導柯文哲嗆「動黃國昌就焦土政策」 吳靜怡：製造自己的政治籌碼陳水扁新節目突喊卡 王世堅澄清「一件事」綠營台北市長5搶1？王世堅曝親薦4人 人選最快「這時間」出爐民視影音 ・ 1 天前 ・ 25
(影)「我是戰俘」! 馬杜洛首度出庭拒不認罪 美議長辯攻委不必國會批准
[Newtalk新聞] 委內瑞拉總統馬杜洛當地時間 5 日首度在美國法院出庭受審。他與妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）被美方押解至紐約曼哈頓南區聯邦地區法院，就多項涉及毒品與武器的重罪指控接受首次提審。庭審結束離庭時，馬杜洛以西班牙語高喊「我是戰俘」，再度將案件定調為政治迫害。 根據起訴內容，馬杜洛被控四項刑事罪名，包括「毒品恐怖主義」、共謀走私古柯鹼，以及持有機關槍與爆炸裝置等。馬杜洛當庭對所有指控拒不認罪，並向法官表示自己是「被綁架到美國」，強調：「我是清白的，我沒有罪。我是一個正直的人，我仍然是我國家的總統。」 《紐約時報》指出，法官在庭上要求馬杜洛確認身分時，他明確以西班牙語自稱「委內瑞拉玻利瓦共和國總統」，並重申自己遭到非法拘押。首次庭審歷時短暫，辯護律師暫未提出保釋申請，法官宣布案件將於 3 月 17 日再度開庭。 《紐約時報》指出，法官在庭上要求馬杜洛確認身分時，他明確以西班牙語自稱「委內瑞拉玻利瓦共和國總統」，並重申自己遭到非法拘押。 圖:翻攝自X帳號@FactNews890604 多家美國媒體即時報導此案。《福斯新聞》指出，馬杜洛在毒品走私指控的庭審中新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 20
中國效仿美「斬首行動」？矢板明夫揭關鍵
[NOWnews今日新聞]美國3日發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）與其妻子，震驚全球，也掀起擔憂中國是否會如法炮製對付台灣。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 37
【重磅快評】賴清德複製團結10講？忘了王世堅說國事如麻
中央政府總預算案卡關，傳綠營規畫「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線訴諸民意，總統賴清德和行政院長卓榮泰都...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 11
綠營台北市長5搶1？王世堅曝親薦4人 人選最快「這時間」出爐
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導九合一大選倒數327天，外界關注綠營台北市長人選是由壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄、前綠委高嘉瑜或行政院副院長鄭麗君出戰。對此，民進黨立委王世堅今（5）日鬆口透露，他有推薦4位優秀人選，而且都是非常優秀的人，黨內正在積極、緊湊地評估中，應該再過一兩個禮拜就會有結論。今早9時，立法院財政委員會邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、國防部副部長徐斯儉、海委會副主委兼海巡署長張忠龍、海巡署副署長等人就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢，王世堅也於過程中在群賢樓9樓外受訪。記者提問，綠營台北市長的人選好像一直推不出來，小雞很焦慮，您自己會出來聲援嗎？對此，王世堅表示，綠營參選議員的朋友們其實完全不需要焦慮，他們很清楚自己的實力，像是連任好幾屆的洪健益、劉耀仁與張文潔都非常強，完全不需要市長參選人來拉抬（聲勢）。第二，他強調，要參選議員的新人朋友們，在社會上有一定的歷練，也都是學養俱佳，自己並不會把參選議員的這些好朋友們列為「小雞」，而且還都必須要靠母雞（市長參選人）來拉抬，「誰拉抬誰，還不知道咧！」王世堅認為，民進黨在台北市長這一役，並不存在「小雞焦慮」的問題，畢竟黨內在首都台北市議會內，舊的議員都很強，新來的參選人也早都有相當準備了。談及個人的角色，王世堅不諱言，他擔任近20年的台北市議員，也與議會有很深的淵源，而且跟幾位資深議員都是很好的朋友，他們要參選連任，不管有無需要，他都一定會在各種需要他的地方去幫忙。至於參選人的新人，王世堅則說，只要是透過初選機制，有需要自己輔選的他也一定會去，而像這樣熱心去輔選的黨內立委有很多，「所以如果到時候是說為了選舉、演講場或活動的熱鬧，需要有立委朋友們去幫忙，我想好多好多」。王世堅總結，綠營議員要連任選舉的，沒有所謂的焦慮的問題，而市長參選人的部分，民進黨也正在積極、緊鑼密鼓地針對幾位優秀人選（進行詢問），比方像他有推薦徐國勇、莊瑞雄、鄭麗君、高嘉瑜，都是非常優秀的人，「我們黨正在積極、緊湊地評估中，應該再過一兩個禮拜就會有結論」。原文出處：快新聞／綠營台北市長5搶1？王世堅曝親薦4人 人選最快「這時間」出爐 更多民視新聞報導王世堅開金嗓！力挺「這人」成為台南市長 獻唱改編版〈沒出息〉中用AI影片做內宣按讚數卻超少？徐嶔煌：小粉紅看膩了！王世堅表態不選、吳思瑤是可敬對手？蔣萬安回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 4
修國安法挨批箝制言論 梁文傑反問這句話
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會今（7）日審查政院版「國安法」修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，遭在野砲轟箝制人民言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑受訪時反問，如果說有人在網路上，說希望誰...今日新聞NOWNEWS ・ 43 分鐘前 ・ 2
馬杜洛紐約出庭！不認毒品走私、持機槍 當庭高喊無罪：我仍是總統
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導美國1月3日逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（NicolásMaduro）後，馬杜洛與妻子於台灣時間今（6）日凌晨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
快訊／委內瑞拉總統府傳槍響 當地媒體猜測：疑政變
[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導美國本月3日抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）後，委國目前國內進入緊急狀態，未料傳出當地時間5號晚上8時許、台灣時...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言