中國突襲禁止對日出口「軍民兩用物」日本外務省強烈抗議要求撤回

日本首相高市早苗（左）和中國國家主席習近平（右）。 圖：翻攝高市早苗IG、中國共產黨新聞網

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」的相關答辯引起中國不滿，中國實施一連串報復措施後又突襲宣布禁止向日本出口軍民兩用物，日本外務省今（7）天凌晨發布聲明表示，日方已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求撤回該項措施。由於這項禁令涵蓋範圍極廣，外界預估包含稀土、半導體等關鍵材料在內，日本從中國進口的供應鏈恐面臨衝擊。

中國商務部於6日宣告，即日起禁止向日本出口「全數有助於提升日本軍事力量之用途」的品項。對此，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰向中國駐日大使館次席公使施泳表達強烈抗議並強調，中方此次僅針對日本進行出口限制，此種作法與國際慣例大相逕庭「完全無法接受，且令人極其遺憾」。日方在抗議的同時，也正式要求中方立即撤回該項出口禁令。

廣告 廣告

另一方面，根據《中國日報》報導，鑒於日本近期的惡劣表現，中國政府正考慮針對日本收緊2025年4月列管的中重稀土相關物項出口許可審查。根據中國商務部2025年4月發布的公告顯示，列入管制的分別是釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類稀土物項。

中國商務部去年12月曾威脅，高市早苗公然發表涉台錯誤言論，嚴重破壞了日中關係的政治基礎，敦促日方立即糾正錯誤言行，如果日方一意孤行，中方將采取必要措施，一切後果由日方承擔。隨著兩國外交緊張局勢升溫，後續是否引發更大規模的貿易影響，受到國際社會關注。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白否決譴責中共事演！矢板明夫：讓國際對台灣防衛決心產生疑問

被中制裁仍飛抵台灣! 石平喊「兩岸非一國」 北京冷回：宵小狂言不值一評