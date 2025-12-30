中國突襲軍演！他揭國軍基層炸鍋：惡搞下面

▲中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布突襲軍演，我國軍基層傳出緊急召回。（圖／國防部發言人臉書）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布環台突襲軍演，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，展開「正義使命-2025」演習。對此，國防部、總統府紛紛強硬回應，怒斥中國破壞區域和平，並嚴密掌握演習情況。不過，中國突襲軍演也讓國軍緊急召回基層，政論粉專《政客爽》昨就披露，整個賴政府應變亂七八糟，國軍弟兄都炸鍋了！

《政客爽》昨發文揭露，中國一宣布軍演，陸續有許多國軍弟兄在社群平台上發文怒嗆：「一下停召一下急召，朝令夕改，惡搞下面」、「根本還沒2級戒備，就被緊急召回是怎樣？」、「被召回結果國防部長還在休假，還擋加薪」等。

《政客爽》痛批，賴政府應對中國軍演，國軍弟兄狂訐譙，都炸鍋了，整個賴政府應變亂七八糟，還在那卡在野黨通過的軍人加薪法案。該粉專也狠酸，這種應變能力還要抗中保台個毛？

該文一出，底下大批網友也紛紛留言表示：「戰爭把命拼」、「將帥無能，累死三軍」、「力不從心」、「算兄弟們倒楣」、「國防部長還在休假？」等。

