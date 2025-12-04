中國突襲遣返10名通緝犯 陸委會不滿意：要尊重長期機制

陸委會副主委兼發言人梁文傑。李佳穎攝



《聯合報》今（12/4）日獨家報導，中方昨（12/3）日透過小三通遣送因涉嫌詐欺而服刑期滿的10名台灣人士返回金門，引發關注。陸委會副主委兼發言人梁文傑今日證實，10名人員已經遣返，但中方較慢通知我方，作法令人不滿意，惟須務實處理，希望對岸尊重長期以來的互動機制。

梁文傑證實，昨日確實有10位涉及詐騙罪的國人，在中國服刑期滿後回到台灣，司法與檢察機關已進行後續處置，媒體另報導還將遣返3人，他則回應正在查證身份。他同時強調，多年來都有一套固定的模式，遣返通緝犯會確認航班時間與交通方式，偷渡犯則依「金門協議」，透過船隻運送。

梁文傑澄清，並非航商告知才知情，欲遣返人士抵達廈門後，對岸曾事先通知我方，我方清查人別身分無誤，並完成安全防範和聯繫工作，才同意讓這10個人登船返回金門。他強調，由於這10人證件不齊，沒有合法入境台灣的證件，依法小三通不會讓他們登船，由陸委會確認後才放行。

梁文傑指出，對岸近年因種種政治障礙，不願意執行兩岸簽署的「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」等，或刻意規避，但我方針對留滯在大陸的人員或通輯犯，秉持務實處理，畢竟他們是國人，有回來台灣的權利，司法上也有義務讓他們回來，因此在身份確認無誤後就會讓他們回台。

梁文傑坦言，我方希望遣返部分人士回到中國，但近年都無法執行，這次中方通知我方的時間較慢，這次的確與以往不同，作法令人不滿意，而針對過往遣送返台需花多久時間溝通，他並沒有正面回應，僅表示過去會先溝通時間。

至今年9月18日止，台灣共有873人因涉嫌詐騙案件而遭中方拘留、關押。梁文傑重申，對岸近年因政治障礙，執行兩岸相關協議遇到困難，「所以這次採用比較特殊的方式」，希望能互相尊重長期以來的機制。

