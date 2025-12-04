中國突襲「小三通」遣返10詐騙犯回台 陸委會：通知太慢

即時中心／黃于庭報導

我國與中國「小三通」行之多年，未料中國公安昨（3）日突然將10名涉詐服刑完畢的國人，押解上小三通船班遣返回台，因人數眾多，且與一般旅客搭乘同船班，讓移民署等單位疲於奔命；而其中4人身背通緝，當場發監執行。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（4）日回應，中國確實比較慢通知我方。

梁文傑表示，昨日確實有10位涉及詐騙的國人，在中國服刑期滿回來，台灣司法經查機關和檢方將進行後續處置。此外，他也提出幾點說明，一是中國有事先通知我方，有關單位清查人別身分無誤，並做好安全防範和聯繫工作，才同意讓這10人登船返回金門。

再者，梁文傑指出，留置在中國的人員或通緝犯遣返，雙方有關部門多年來均做較務實的處理，「這次對方確實對我方通知是比較慢的」，但我方確認無誤之後，還是同意讓他們登船。

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／民視新聞）

媒體追問道，中國大約何時通知，壓縮台灣多少處理時間？梁文傑回應，這個時間沒有一定，過去大概都是講好一個時間。不管怎麼樣，國人都有回來台灣的權利，而且他們在台灣也算通緝犯，若要遣送回來，在我方確認無誤的情況下，還是讓他回來。

至於根據《聯合報》報導，今日下午本來還有3位台灣通緝犯，要依照相同方式遣返金門，不過遭金門端拒絕。對此，梁文傑證實「確實還有另外3名，目前還在查證」。

