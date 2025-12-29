中國突軍演 國安人士：強化台灣嚇阻能力是當務之急

圖為4月共軍環台軍演前，被我方海軍捕捉到中共海軍航空母艦山東艦照片。（國防部提供）

中國解放軍東部戰區今（29日）以「正義使命-2025」為名在台灣周邊實施針對性軍事演習，國安人士指出，中國持續宰制第一島鏈的企圖非常明確，這3、4個月來，中國持續以弱化整個第一島鏈的嚇阻能力當作目標，加大對周邊的威脅，目的是希望在明年預計4月舉辦的川習會前，創造有利中國談判、交涉的條件。強化台灣的嚇阻與拒止能力是當務之急，也凸顯了國防特別條例的重要性。

國安人士表示，中國的戰略框架意圖很明確，從現在的時間點往前推算，有幾個重要的時間節點，包括31日習近平會發表新年賀詞、1月中下旬會有中共的對台工作會議，到4月的川習會。整體而言，北京仍會趁俄烏仍在調停、中東情勢持續發展的情況下，利用國際間關注的空窗，持續對第一島鏈帶來更多複合威脅，從海上灰帶、資訊安全干擾、經濟脅迫，到對各國外交、政策的干擾，也包括在內部的分化。

廣告 廣告

日前中日關係緊張，國安人士觀察，到12月23日中國的國家公祭日以來，中方相對有變得收斂，雖然中方仍透過宣布制裁行政院顧問岩崎茂，找台階給自己下，並攻擊日本政要「竄訪」台灣，但相較於之前的緊密壓迫已經不成比例。

國安人士強調，對台灣而言，持續強化嚇阻與拒止能力，包括國防嚇阻，是當務之急，目前在立法院待審查的「軍事採購特別條例」特別重要，相關預算有助於台灣短時間強化國防戰力；此外，認知、對內政干擾的拒止也非常重要，必須強化我社會訊息韌性，不輕易引用任何中國官方對台灣的訊息，無論是安全相關、政治相關、社會生活相關，並要辨認協作，這是政府接下來要持續努力推進的。

更多鏡週刊報導

解讀美國2份關鍵文件 國防部官員：史上講得最清楚的一次

中國突襲圍台軍演 國防部應處措施曝：坐實中共是最大的和平破壞者

才剛去完雙城論壇...中共突襲軍演 蔣萬安譴責：為政者要克制