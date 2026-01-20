中國窮鬼餐廳「13元吃到飽」！來台「恐稱霸餐飲業」網驚：真不敢

生活中心／綜合報導

中國部分餐飲品牌以「超低價」搶客，迫使同業被動加入削價競爭。近日台灣社群掀起討論，焦點放在以「3元人民幣（約新台幣13元）早餐吃到飽」聞名的中國連鎖品牌南城香，不少人好奇若它進軍台灣，是否可能顛覆餐飲市場。支持者從菜單與價格判斷具衝擊力；反對者則質疑食安與品質，直言「便宜背後一定有代價」，就算真來了也不敢嘗試。





中國窮鬼餐廳「13元爽吃到飽」！進軍台灣「恐稱霸餐飲業？」兩派吵翻：還真不敢

南城香的定價策略，付3元人民幣（約新台幣13元）即可無限享用皮蛋瘦肉粥、小米粥，還能喝牛奶、柳橙汁、豆漿。（圖／翻攝自微博）

廣告 廣告









中國媒體曾以「3元人民幣（約新台幣13元）自助早餐殺瘋了」形容南城香的定價策略，付3元人民幣（約新台幣13元）即可無限享用皮蛋瘦肉粥、小米粥，還能喝牛奶、柳橙汁、豆漿；再多加約2元就能配油條。各分店普遍供應，並以「社區型經營」為核心，據點主要集中在北京。低價攻勢也帶來連鎖效應，周邊店家被迫「內捲」跟進降價。創辦人汪國玉曾自信表示，就算麥當勞、肯德基在北京開在南城香旁，也難以在價格戰中取勝。為守住低價，品牌將成本壓到極限：分店依社區客流精準備料、減少浪費，且幾乎不做聯名或大規模宣傳，避免額外行銷支出。





中國窮鬼餐廳「13元爽吃到飽」！進軍台灣「恐稱霸餐飲業？」兩派吵翻：還真不敢

中國媒體曾以「3元人民幣（約新台幣13元）自助早餐殺瘋了」形容南城香的定價策略。（圖／翻攝自微博）









在「星巴克殺手」瑞幸咖啡傳出有意來台之際，有網友點名南城香主打「3元人民幣（約新台幣13元）盒飯、配菜與稀飯吃到飽」，認為更可能掀起下一波旋風，甚至拋出疑問：真落腳台灣，會不會改寫餐飲版圖？網友看法分歧。有人直呼價格太誘人，「3元純牛奶一定喝爆」、「早餐15元吃到飽、便當15元肯定賣翻」；也有人冷靜提醒，「這種價位你敢吃嗎」、「食材換成台灣規格至少要貴五倍」、「那套模式只適合特定城市，換地方恐怕撐不住」、「食安爭議不少，別想太美」、「羊毛出在羊身上，還真不敢吃...」

原文出處：中國窮鬼餐廳「13元爽吃到飽」！進軍台灣「恐稱霸餐飲業？」兩派吵翻：還真不敢

更多民視新聞報導

男大生載妹子「超車沒過」碰撞！女頭破「慘死重新橋」撞擊瞬間曝

中國人酸台灣腔很滑稽！台灣人團結戰起來「神嗆1句」小粉紅大破防

董座年終「送160名員工、每人1戶房」豪灑近10億 幸福企業曝

