中國立案查沈伯洋！綠擬聲明被藍白拒絕 吳思瑤喊：沒有人是局外人

記者楊士誼／台北報導

中國重慶公安局宣佈立案調查民進黨立委沈伯洋，立委吳思瑤今（31）日指出，民進黨團針對此事擬定朝野共同聲明，但國民黨找理由反對、民眾黨稱「要帶回去研究」；沈伯洋則表示，國民黨和民眾黨拒絕簽署譴責案，藍白直接拒絕譴責中共威脅台灣，不愧是發明「普丁不獨裁，但是民進黨獨裁」的政黨們。

民進黨團草擬的聲明指出，民主國家個人、政黨之政治意見、統獨立場容或不同，但同受中華民國憲法保障，且人民人身安全及言論自由係普世價值、不容侵犯。國會議員代表民意，其言論自由更應予以維護，否則民主自由體制必難存續。此次中共針對本院沈伯洋委員立案偵查，實際上是在攻擊我國憲政制度之核心。本院朝野黨團共同聲明對此表達高度不滿，並呼籲中共自我克制，相互尊重。

廣告 廣告

吳思瑤發文強調，「你可以不支持民進黨，但一定要支持保護台灣人！今天沈伯洋，明天任何人！」她指出，民進黨團針對沈伯洋被中共境外鎮壓一事，傷害台灣國會地位與尊嚴、侵犯立委權益與安全，擬定國會共同聲明，表明態度。民進黨團「先禮後兵」，朝野協商時提出，希望促成各黨共識，一同促成。結果國民黨卻找理由反對，民眾黨推託「還要帶回去研究」，羅智強還嗆「沈伯洋先交代黑熊學院的經費再說」，根本就是跟中共沆瀣一氣，敵我不分。

吳思瑤也痛批，立法院長韓國瑜則一副置身事外、沒他的事。「沒有人是局外人，No One is Outsider！下一個可能輪到你！」她表示，中共把手伸入台灣國會，韓國瑜不能置身事外，各黨應該共同反制譴責。但諷刺的是，藍白在立法院會上為了NCC人事案，還提案譴責閣揆卓榮泰，「對中共不敢吭聲！找自己國家麻煩！敵我不分！莫此為甚！該譴責的是藍白！該譴責的是韓國瑜！￼」

吳思瑤強調，為了爭取藍白共同支持，民進黨團幹部先禮後兵，擬出「無比溫和」「盡可能中性」的聲明文字，但藍白還是不敢對中國發聲，拒絕共提。她建議下次再提一個民進黨團正式決議案，要表決就表決，不用再客氣了。

沈伯洋也發文表示，關於中國對他羅織罪名，立法院應予以譴責，但國民黨和民眾黨拒絕簽署譴責案。藍白拒絕譴責中共威脅台灣，不愧是發明「普丁不獨裁，但是民進黨獨裁」的政黨們。他也表示，自己提出的國安法案和「立委赴中港澳要報備」，已被擋647次，「我的國安法案是藍白各擋一半次數。笑死，台灣的悲哀」。

更多三立新聞網報導

沈伯洋都說沒接觸了…邱毅扯：他很怕被中國調查！選台北市長遮掩不安

鄭麗文再喊「台灣人也是中國人」！沈伯洋批詐騙：為了得到中國的支持

傳罷團拱選台北市長！沈伯洋表態「做好立委工作」：感謝大家的支持

反制中共長臂管轄！國安局示警：配合中共舉報、制裁行為，將依法偵處

