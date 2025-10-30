中國立案調查沈伯洋 民進黨怒斥「紅色恐怖」：威嚇台灣、危害區域和平

記者盧素梅／台北報導

中國立案調查民進黨立委沈伯洋，民進黨中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。（圖／翻攝民進黨中國部臉書）

中共國台辦去年10月將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；本月28日，中共紅色恐怖再度出手，透過重慶公安局援引《中華人民共和國刑法》及「懲獨22條」以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，隨後國台辦還聲稱這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進黨中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。

民進黨中國部表示，中共當局視沈伯洋為眼中釘不是一兩天的事，沈伯洋長期主張台灣防衛自主，公開揭露中共對台滲透與威脅，中共一年內第六次對沈伯洋羅織罪名，就是意圖加大力道對台法律戰，直接挑戰台灣主權，想要對異議者、揭露中共滲透與迫害的人以缺席審判、長臂管轄的手法進行跨境鎮壓。

廣告 廣告

民進黨中國部並表示，近來中共這類對台跨境恐嚇手法還不只一次，2025年3月17日，中共國安部透過微信公開點名我國4位現役資通電軍成員，揚言將依「懲獨22條」終身追責；2025年10月11日，中共福建廈門公安局公然對台灣18位核心軍方人員發布懸賞通告；2025年10月17日，中共官媒《日月譚天》點名5家本土科技企業，指控其協助心戰大隊，煽動網民「檢舉」、「封鎖」。

民進黨中國部強烈譴責中共藉升高法律戰、心理戰與輿論戰三戰手法威嚇台灣人民，更譴責中共荒謬地將台灣納入其內部法規，妄圖營造對台灣具司法管轄權的錯覺。事實上，中國對台灣從未有任何管轄權！這些所謂的「公告」、「制裁」、「追捕」，全屬政治恐嚇與法律笑話，完全不具任何效力！中共意在製造寒蟬效應，企圖分化台灣社會的信任與凝聚。

民進黨中國部指出，這一連串結合法律恫嚇、輿論打壓與經濟干預的作法，不只是對個人的打壓，更是一場赤裸裸的紅色恐怖對外擴張。中共以「國安」為名，以虛假的「法律」為工具，對台進行威脅恐嚇。這種做法不僅粗暴破壞兩岸關係，更嚴重危害區域和平穩定。

民進黨中國部並指出，堅定力挺沈伯洋，以及所有勇敢對抗紅色威權的海內外人士。今天被點名的是沈伯洋，明天可能是任何一位台灣公民。民進黨中國部再次呼籲中共當局應立即放棄對台各種滲透打壓，兩岸的和平穩定應該是雙方共同責任，中共對台灣的種種作為，既無法被台灣人民所認同，也不會被國際社會所接受，更對改善兩岸關係與區域和平沒有任何幫助。中共當局應正視台灣人民對主權與自由民主的共同堅持，以理性、務實、良善的態度推動兩岸關係朝正向發展。

更多三立新聞網報導

沈伯洋都說沒接觸了…邱毅扯：他很怕被中國調查！選台北市長遮掩不安

鄭麗文再喊「台灣人也是中國人」！沈伯洋批詐騙：為了得到中國的支持

傳罷團拱選台北市長！沈伯洋表態「做好立委工作」：感謝大家的支持

反制中共長臂管轄！國安局示警：配合中共舉報、制裁行為，將依法偵處

