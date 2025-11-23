中國竟嗆日本「若武力介入台海將構成侵略」！綠委：已遭國際打臉

即時中心／高睿鴻報導

為達統戰目的、孤立我國外交處境，中國近年戮力在國際場合打壓台灣；就連最近日本新首相高市早苗出聲挺台、高喊「台灣有事日本就有事」，中國仍要出聲表達不滿。中國常駐聯合國代表傅聰，甚至致函聯合國秘書長、闡明中國要行使聯合國憲章和國際法賦予的「自衛權」，並稱要捍衛國家主權及領土完整；央視記者則在聯合國記者會提問、誘導聯合國背書「台灣是中國一省」。對此，民進黨立委許智傑也回應了。

聽聞高市「台灣有事」論述後，中方怒不可遏，常駐聯合國代表傅聰更直接致函聯合國祕書長古特雷斯（Antonio Guterres），不僅痛批高市的言論，更還警告「日本若武力介入台海，將構成侵略，北京可依據《聯合國憲章》行使自衛權」。不僅如此，中國還要求將該函作為聯合國大會正式文件、廣發192個會員國。

但許智傑對此表示，中國刻意想誘導聯合國談論台灣、施壓國際的意圖，已遭到打臉，更顯現全世界對台灣主權的高度關注。許智傑說，聯合國第2758號決議的內容隻字未提台灣，而這次中國施壓國際，更是未見效果，顯示國際社會既對台灣主權高度關注、也不滿中國的戰狼外交。因此許智傑呼籲，國人應大力支持挺台灣的高市，強調台、日與各個民主國家站同一陣線，共同捍衛自由民主。

