中國竟揚言法辦劉世芳、鄭英耀！吳思瑤霸氣聲援：這是光榮勳章

中國近日不斷嘗試各種手段，對台灣發出恐嚇與威脅，除了日前大動作舉辦圍台軍演，今（7）天國台辦更接著出招，宣布將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人列為「台獨頑固分子」，還揚言依法懲戒。民進黨立委吳思瑤耳聞此事後，霸氣回應說，被中共當成眼中釘，代表「他們一定做對了很多事」；事實上，由於自己也老早被列為「台獨頑固分子」，她更直言說，「被中國鎖定，是我們身上光榮的勛章！」。

吳思瑤今早受訪時回應，她很熟悉「台獨頑固分子」稱號，因為自己也榜上有名，「我也是被中國視為『眼中釘』的台獨頑固分子」。但她強調，這些所謂的「台獨頑固分子」，其實只是在台灣為民發聲、或在公部門，推動捍衛國家主權及正確政策的官員。因此吳思瑤認為，雖然自己與這些人，都被中共當成眼中釘，但這其實代表，他們一定做對了很多事，無論是在行政、立法部門為台灣人說話，被中國鎖定都是身上的光榮勛章。

另一名綠委范雲，也於受訪時表示，對國台辦的行徑感到遺憾，且必須譴責。她直言說，內政部長劉世芳之前對我國的救災貢獻極高；教育部長鄭英耀也非常認真於教育事業、最近更是幫全國教師爭取到行政加給，減輕他們的負擔。因此，范雲為這些人打抱不平，直言說：「如果這種認真為國民服務的政務官，都要被列為台獨頑固分子、還針對他們的一言一行發出恐嚇，我想，全台灣人民隨時都可能被中共列為台獨派」。

范雲強調，對中共而言，最重要的並非台獨頑固分子的定義，而是想製造我國內部矛盾、想讓台灣人民心生恐懼。「所以我呼籲所有台灣人民，包含立法院113位立委，應該不分黨派、共同譴責這種恐嚇及分化台灣人的行為」，她說。不過范雲也感嘆道，藍白兩黨不譴責中國的案例，早已多到不勝枚舉；舉凡中共扭曲2758決議文、阻撓台灣參與國際組織、甚至跨國鎮壓立委沈伯洋及台灣網紅，都沒看到藍白抗議譴責。

范雲痛批，反而是看到有藍委提議，想要譴責美國總統；這讓她非常傻眼，更直言說：「對我們的領土有企圖心者，無疑就是中共，因此，在民主國家當中，爭取更多同盟非常重要」。她強調，如今不斷恐嚇、分化台灣人民的都是中共，因此再次呼籲藍白，面對中國無論是軍事演習威脅、或甚至跨國鎮壓我國人民、如今更延伸至政務官及公務員，應該加以譴責；連中國在國際場合扭曲聯合國2758號決議文，都必須予以批評。

