中國竭力擺脫能源靠進口 七成需求全仰賴海外供應

【蘇彬貴╱先探2379期】

隨著經濟不斷茁壯、並躋身全球規模第二大(國民所得明顯提升)，過去十餘年來，中國對於能源需求的擴張程度，尤其令人矚目：二○一三年底，中國就取代了美國，成了全世界最大的原油進口國家(不過，美國仍是全球最大的原油消費國)；而過去近十年來，全世界原油需求增加的部分，有高達接近一半的比重，就全來自中國。

毫無疑問的，對於產油國家而言，中國源源不斷的消費需求，乃是其收入的重要來源。不過，基於「能源安全」(energy security)、環境保護等理由，一直以來，習近平政府就全方位地努力於改變這種現狀；尤其當今美、中對立情勢愈演愈烈之際，如何確保能源的供應不至「斷糧」？就成了中國的當務之急。

自給自足

為了減少過度仰賴海外供應的窘境，去年當地國營的中國石油天然氣公司(PetroChina Company; 00857.HK)，就喊出要投下規模高達三八○億美元(逼近一兆二○○○億台幣)的資本支出，來提升其原油的生產量；另外，身為全中國規模最大的國營石油企業之一的中國海洋石油公司(CNOOC Ltd.; 00883.HK)─該公司被美國政府列入制裁的黑名單，則宣稱其在渤海發現了新油田。

經過一番努力之後，自二○一八年至二四年的這一段期間，全中國的石油總產出增加了十三％左右的幅度，提升為每日四三○萬桶左右。此外，中國政府也期盼透過當地電動汽車(electric vehicle)市場的蓬勃發展，來降低對原油的需求。