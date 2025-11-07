中國第三艘航母「福建艦」入列

（德國之聲中文網）“福建艦”不僅是中國第一艘全部在本國設計研發制造的航母，同時也是首艘電磁彈射型航母，讓北京在航母技術領域縮短了和美國的差距。目前為止，美國（以福特號航母為代表）是唯一擁有使用該技術航母的國家。“福建艦”配備了平整的飛行甲板和電磁彈射器，比早期的航母更先進，能夠攜帶更重的機型，包括新型J-35隱形戰機和KJ-600預警機。

路透社、德新社援引中國官方媒體報道，中共總書記、中國國家主席、中央軍委主席習近平11月5日親自出席入列授旗儀式並登艦視察。現場參加航母交付儀式的有2000多名海軍官兵。

關於福建艦的圖片首次出現在2022年。幾周前，這艘超過300米長、估重約8萬噸的艦艇駛入南海進行最終測試，此後一直停泊在海南三亞。

中國進入“三航母”時代

盡管“福建艦”的入列是中國增強海軍實力的另一個重要裡程碑，分析人士認為，“福建艦”實現全面戰鬥力可能還需要至少一年時間。其部署過程將相對謹慎，重點放在訓練和飛行員熟悉操作上，艦載機的行動範圍也受限於柴油燃料的續航。新加坡國防學者Collin Koh向路透社表示，最近公布的官方視頻顯示，J-15戰機在彈射器上起飛時未掛載武器，表明相關操作仍處於早期測試階段。

“福建艦”是中國海軍第三艘航空母艦。“遼寧號”是中國第一艘航空母艦，於1998年從烏克蘭購買，最初為蘇聯遺留的“瓦良格”號改建而成，2012年正式服役，主要用作訓練和試驗平台。之後的“山東號”在中國建造，基於遼寧號改進而成，於2019年服役，配備了更先進的技術和完善的系統。

作者: 德正 (（路透社、德新社）)