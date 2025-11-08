中國第三艘航母「福建艦」正式服役備戰打仗

其他人也在看
蕭美琴突破外交赴歐洲議會演說！中共怒批「台獨頭面人物」闖關
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導在賴清德總統指派下，副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，於比利時首都布魯塞爾應邀出席「對...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
揭鄭麗文要把國民黨賣給中國！吳欣岱看她這1舉動：假反共真投共
國民黨主席鄭麗文今（8）日預計出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官吳石。台灣基進秘書長吳欣岱表示，鄭麗文這舉動等同要把國民黨賣給中國。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
范雲出席2025 IPAC布魯塞爾高峰會 國際齊聲聲援黎智英：香港自由不該被噤聲
[Newtalk新聞] 「2025對華政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會」昨（7）日在比利時布魯塞爾登場，台灣立法委員范雲受邀出席，與多國議員及人權倡議者共同聲援遭香港當局羈押的壹傳媒創辦人黎智英，並聆聽其子黎崇恩（Jimmy Lai Jr.）於會中發表的演講。 范雲表示，IPAC自成立以來，持續成為全球議員共同對抗中國威權擴張的重要平台。過去該組織在黎智英被捕後，便曾發起國際連署，呼籲港府撤銷政治檢控，並敦促各國政府重新檢討與香港的官方關係、制裁人權侵害者。她指出，這些努力象徵著民主國家對香港自由的堅定支持，也是全球防衛普世價值的實際行動。 黎智英是首位因《香港特別行政區維護國家安全法》遭控「勾結外國勢力罪」的香港民主人士。自2003年反基本法23條立法遊行起，他先後參與2014年雨傘運動及2019年反送中示威，始終站在民主運動最前線。當外界普遍預料他將流亡海外時，黎智英選擇留在香港，並受訪時坦言：「我已準備坐牢，不會後悔。」 范雲在峰會上強調，台灣能與各國議員並肩發聲，是民主韌性的展現，也是此次布魯塞爾高峰會的核心精神。她說：「我們聲援黎智英，不只是為了一個人，而是為了自由與尊嚴仍新頭殼 ・ 10 小時前
蕭美琴突訪歐氣死中國？學者談台灣「愛喊突破」隱憂：關稅、軍購還在卡
副總統蕭美琴5日突現身於魯塞爾舉辦的IPAC（Inter-Parliamentary Alliance on China）年度峰會，向歐洲議員發表「突破性演說」，創下我國首位現任副總統踏入歐洲議會、在外國議會公開發表演講的紀錄。對此，旅美學者翁履中今（8）日上午在臉書以「副總統登歐洲議會演說，戰貓外交大突破？！」為題分析，戰貓出擊讓台灣在歐洲議會「場地內」......風傳媒 ・ 15 小時前
土耳其對納坦雅胡發出逮捕令 指控37名高官實施種族滅絕
[Newtalk新聞] 綜合外媒報導，土耳其檢察官辦公室於11月 7 日對以色列總理納坦雅胡在內的 37 名高級官員發出逮捕令，指控其在加薩地區實施種族滅絕及危害人類罪。此舉引發以色列政府強烈反彈，外交部長薩爾（Gideon Saar）痛批此為土耳其總統艾爾段的「公關噱頭」，而哈瑪斯則對此表示支持，認為此舉展現土耳其的崇高立場。國際刑事法院去年亦曾對納坦雅胡發出類似逮捕令，指控其犯下戰爭罪，以色列方面則一再否認相關指控，稱其荒謬且帶有反猶太色彩。 土耳其總統艾爾段。 圖 : 翻攝自環球網（資料照） 伊斯坦堡檢察官辦公室在聲明中指出，被控名單除納坦雅胡外，還包括國防部長卡茨（Israel Katz）、國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）及陸軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）等高層官員。檢方認定，這些官員在加薩「有系統地實施」戰爭罪行，並特別提及土耳其在當地援建的「土耳其 巴勒斯坦友誼醫院」於今年3月遭以軍轟炸一事，作為指控依據之一。該醫院被毀事件進一步加劇土以兩國之間的緊張關係，並成為土耳其司法單位採取行動的關鍵因素之一。 以色列外交部長薩爾隨即於社交媒體上發文回應新頭殼 ・ 11 小時前
奧運金牌轉戰政壇 香港「擊劍天后」江旻憓傾中色彩惹議
即時中心／林韋慈報導2025年香港立法會選舉將在12月初舉行，這是2021年中國以「愛國者治港」修改選舉制度干涉香港內政之後的第二次選舉。這次最受到矚目的參選者，就是曾在2024年巴黎奧運擊劍項目，拿下金牌的江旻憓宣佈參選引起熱議，港媒更拿台灣的運動部長李洋當作對照組。民視 ・ 16 小時前
習近平笑得好開心！白宮公布川習會「笑瞇眼照片」中國民眾看不到
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）上月30日與中國國家主席習近平週四在韓國釜山附近的金海空軍基地舉行面對面會晤，這是兩位領導人6年來的首次正式會面，受到全球關注。白宮近日公布釜山峰會上習近平一張笑瞇了眼照片，這與他向來嚴肅權威的形象截然不同，引發熱議。然而，在北京當局的封鎖下，中國民眾在國內都看不到習近平罕見露出笑容的畫面。 根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，習近平一向以嚴肅穩重著稱，鮮少公開展露笑容，這主要是因為中國政府及國家媒體長期致力於塑造他嚴肅、權威的形象。然而，白宮在美中釜山峰會後公布一組照片，呈現了習近平不同的一面。在峰會上，川普和習近平面對面而坐，身旁是各自的官員。 在一張照片中，川普伸出手臂越過談判桌，向習近平展示一張手卡，手卡上的內容不明。另一張照片中，習近平雙眼微閉、露出笑容，身旁的外交部長王毅也在笑。這些照片是否按照時間順序排列，目前尚不清楚。白宮公布的照片呈現了習近平罕見的另一面，而這一面在中國官方媒體發布的畫面中幾乎看不到。 此外，路透社捕捉到習近平在亞太經濟合作會議（APEC）韓國慶州峰會期間與韓國總統李在明互換禮物時開玩笑新頭殼 ・ 17 小時前
大陸官媒「看台海」強調：皇民化運動消滅不了臺灣民眾的中華信仰
【記者丹尼爾/綜合報導】大陸官媒「看台海」近日刊文指出，臺灣島內廟宇星羅棋佈、香火鼎盛，且獨具「眾神同殿」特色 […]民眾日報 ・ 11 小時前
中國科研船停靠庫克群島 考察深海採礦潛力
（中央社庫克群島8日綜合外電報導）中國科研船「大洋號」今天停靠庫克群島，考察這個南太平洋國家深海採礦潛力。隨著美中兩國對這一新興產業的關注日增，深海採礦成為區域競爭的新焦點。中央社 ・ 12 小時前
福建艦服役！習近平按彈射鈕 令官兵「備戰打仗」
共軍第三艘航母＂福建艦＂入列服役，大陸國家主席習近平出席授旗儀式並登艦視察，還到控制站按下彈射按鈕。對於福建艦服役，香港明報分析，會讓共軍活動更加頻繁，在台灣問題上發揮牽制美國、影響日本的作用。我國防部回應，研判福建艦撥交後，還需從事各項訓練，才具備戰力。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中國三號航艦「福建艦」服役：跳過蒸氣彈射直上新科技，美智庫說北京仍有3點不如美軍
中國央視7日報導稱，在經過完整海上試航後，解放軍麾下最新型航空母艦「福建艦」，已正式在海南島服役、並由國家主席習近平親自出席儀式。隨著福建艦入列，也代表如今的解放軍海軍艦隊，繼遼寧、山東之後，又增加一艘可用的航空母艦，專家普遍認為，這能讓北京擴展其軍事力量到更遠的遠洋區域，不過美方智庫卻點出，雖然擁有新科技與三艘航艦，可解放軍在短時間之內，仍有三點無法超越美......風傳媒 ・ 12 小時前
小琉球珊瑚覆蓋率僅剩11%「生態已失能」 專家憂：海域恐全毀
台灣珊瑚礁正面臨存亡危機！綠色和平最新調查顯示，小琉球、澎湖南方四島及台東三仙台等知名海域的珊瑚覆蓋率大幅下降，部分珊瑚已呈現崩塌、死亡狀態。專家呼籲加強海洋保護區管理，國立海洋科技博物館也積極展開珊瑚復育工作。綠色和平更呼籲將漁業管理納入海洋保護區規劃，劃設海洋庇護區，以挽救台灣558種珊瑚物種免於滅絕的命運！TVBS新聞網 ・ 12 小時前
志願役士兵編現比3年半崩降近3成 專家：蠟燭多頭燒誰想留營？
立法院預算中心日前提出明年度總預算分析報告指出，國軍志願役人力的編現比，到今年6月底為止僅達75.58%，志願役士兵更僅...聯合新聞網 ・ 11 小時前
出席秋祭追思「共諜」！現場響起中國紅色歌曲《安息歌》 鄭麗文神情凝重未開口合唱
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。鄭麗文抵達會場時，一一向受難者家屬們握手致意，還有人高喊「兩岸一家親 ，我們都是堂堂正正的中國人」。此外，現場還響起中國紅色歌曲《安息歌》，鄭麗文神情凝重地聆聽未開口合唱。鏡報 ・ 12 小時前
兩岸大不同？台灣10月出口創新高 中國對美出口暴跌25％
財政部統計處處長蔡美娜表示，目前出口有四個正面訊號可期，一是到今年底出口都可望維持成長，年增率連26紅沒問題，將追平1980年代以來，出口史上第二長上升周期；二是第四季出口可望超越第三季，寫下單季新高水準。第三是全年出口規模有機會達到6000億美元，蔡美娜驚嘆，這...CTWANT ・ 17 小時前
武統倒數？CNN揭中國「導彈生產」4年增5成 儲量「指數級上升」
一場規模空前的導彈生產設施擴張正在中國境內悄然進行。《美國有線電視新聞網》（CNN）發布獨家調查報告，透過對136處導彈相關設施的衛星影像、地圖及政府公告進行全面分析，揭示自2020年以來，中國解放軍（PLA）的武器產能正以驚人的速度增長，其導彈儲量在短短四年間已增加五成，且擴張腳步未停歇。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
情侶吃IKEA牛排狂吐瀉照片曝光 食安處要查了
情侶吃IKEA牛排狂吐瀉照片曝光 食安處要查了EBC東森新聞 ・ 12 小時前
離婚仍帶妻出遊慶生！ 租特斯拉南下 高速衝撞釀1死7傷
「飛彈一般撞上水泥車！」恆春驚傳死亡車禍，一名駕駛特斯拉的父親不幸身亡，3名幼子受傷送醫，就連路邊等紅燈的機車騎士夫妻也被波及，恐面臨截肢命運！據悉，李姓死者已與妻子離婚，但為了替她慶祝生日，特地從新北租車南下，沒想到竟釀悲劇。李母痛失愛子，如今還得獨力撫養孫女，令人不勝唏噓。TVBS新聞網 ・ 1 天前
印尼校園清真寺爆炸釀55傷！兇手竟是17歲高中生
據《路透社》報導，事件發生地點位於北雅加達卡拉巴加丁（Kelapa Gading）地區的1所學校園區內，爆炸發生時，清真寺內大批信徒正在進行禮拜。根據警方說法，目前已有55人因不同程度的傷勢被送往醫院，其中包括燒傷與嚴重創傷。「那聲音大得嚇人，我們的心臟都快跳出來，根本...CTWANT ・ 18 小時前
徐國勇暴走？嗆鞭刑不人道、全世界都有詐騙
[NOWnews今日新聞]民進黨秘書長徐國勇昨（5）日則在民進黨直播節目中語出驚人，先是表明全世界的詐騙都很多，台灣不是唯一的國家，再稱新加波的鞭刑不人道，「台灣治安比日本好，我們在亞洲贏過所有的國家...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前