中國第三艘航母「福建號」服役 與美軍航艦實力仍有極大差距

[Newtalk新聞] 中國第三艘航空母艦「福建號」於本月 5 日正式服役，成為中共解放軍海軍最新、規模最大的現役航艦。這艘排水量達 8 萬噸、配備電磁彈射系統（EMALS）的新型航母，可搭載約 60 架各式艦載機，被視為中國推進海上遠洋作戰能力的重要里程碑。中國自 2005 年起改裝首艘航艦「遼寧號」迄今已 20 年，未來也將研製核動力航艦，但若與擁有 11 艘核動力超級航空母艦的美國相比，還是有不小的差距。

根據公開資料，「福建號」是中國繼「遼寧號」與「山東號」之後的第三艘航母，也是第二艘完全自製的航艦。該艦自 2016 年開工建造，歷時近 9 年完工服役。與前兩艘採滑躍式甲板設計的航艦不同，「福建號」採用平直甲板，並設置三套電磁彈射器，可讓近 50 架艦載定翼機依序起飛，另可搭載約 10 至12架直升機，用於反潛、預警與運輸等任務。

艦載戰機方面，「福建號」包括屬於第五代戰機的殲-35，以及「四代半」的殲-15T，具備更強的航程與作戰半徑，具備一定的遠洋作戰能力。另外，中國正在研製下一艘「004型」核動力航艦，排水量可能超過 10 萬噸。

目前，美國仍是全球航母戰力的領先國，現役共有 11 艘核動力超級航艦，排水量均超過 10 萬噸，包括 1 艘「福特級」與 10 艘「尼米茲級」。美軍計畫自 2027 年起陸續以新一代「福特級」取代老舊艦隊，繼續保持全球海上主導地位。

