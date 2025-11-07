中國第三艘航空母艦正式服役 海軍實力再擴張

中國第三艘航空母艦「福建號」在本週舉行交付儀式後正式服役，中共官媒今天(7日)報導稱，這是國家主席習近平推動軍事現代化進程中的一個重要里程碑。

「福建號」正式加入中國海軍艦隊之際，北京正致力於在區域內對抗美國及其他國家，擴展其海上影響力。當前的潛在衝突包括南海爭議以及持續緊張的台海局勢。

新華社報導指出，習近平與其他中國共產黨高層官員，於(5日)出席「福建號」的正式入列儀式，地點在海南三亞某軍港。

北京近年投入數千億美元進行國防建設，特別在海軍軍事上大規模擴充，中國領導層希望藉此提升其在太平洋地區的影響力，挑戰美國主導的聯盟體系。

儘管中國堅稱其軍事發展目的是「和平的」，這一趨勢仍令一些東亞政府感到不安。

最近幾個月，「福建號」完成下水海試，如今正式加入中國的兩艘現役航母——「遼寧號」與「山東號」。分析人士指出，最新的「福建號」擁有更先進的起飛系統，使中國海軍航空兵能部署載油量更大、攜彈量更多的戰機。

「福建號」配備了電磁彈射系統(EMALS)。目前，美國的「福特號」(USS Gerald R. Ford)是唯一配備同樣技術的航母。國家媒體稱這是中國航母發展的「新突破」，也是海軍現代化進程中的「重大里程碑」。

中國國防部官員在9月曾證實，「福建號」已穿越敏感的台灣海峽，並在南海進行「科學研究試驗和訓練任務」。

日本與台灣的防衛部門當時均表示，已偵測到「福建號」的行動，其航線一度靠近有主權爭議的釣魚台列嶼(日本稱為尖閣諸島)約200公里(125英里)範圍內。

中共從未排除以武力奪取台灣的可能性。台灣是一個民主自治的島嶼，中國視其為自身領土的一部分。分析人士表示，這次穿越行動很可能意在向潛在對手發出強烈信號。(編輯：陳士廉)