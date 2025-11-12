中國第四艘核航母開建 ! 比美軍「福特號」更大 傳第五艘也在造......

004 型航母將採用核動力系統與電磁彈射器（EMALS）技術，最大可搭載多達 100 架艦載機，排水量約在 11 萬至 12 萬噸之間。 圖:翻攝自X帳號@KELMAND1

[Newtalk新聞] 中國疑似正進入航母建造高峰期。多個社群帳號近日在 X 爆料指出，中國已開工建造第四艘航空母艦，暫定名為「004型」，而且規模將超越美國現役最大航母「傑拉爾德．R．福特」號。

根據帳號 @KELMAND1 的爆料，004 型航母將採用核動力系統與電磁彈射器（EMALS）技術，最大可搭載多達 100 架艦載機，排水量約在 11 萬至 12 萬噸之間。若消息屬實，這將使中國正式邁入核動力航母時代。

該帳號同時提到，外界傳言「中國可能同步建造第五艘航母」，但官方尚未證實。不過他透露，「第五艘航母其實已經在建造中」，並指出「這種體量的工程根本藏不住」。目前，大連船廠疑似負責建造核動力的 004 型，而江南造船廠則被指在興建 003 型航母的常規動力姊妹艦「003A型」，進度可能更快。

另據 X 帳號 @royxy 貼文指出，最新流出的 004 型航母建造現場照片，是在大連周水子國際機場降落時所拍攝。他回憶，自己過去也曾在該地航線上清楚看到停泊於港池邊的「遼寧艦」，甚至在飛往上海浦東機場時，也能直接望見江南造船廠碼頭上的「福建艦」。

他指出：「南、北兩個造航母的船塢都位於民航航線附近，幾乎是向全世界全天候直播中國航母建造進度，這顯然是刻意選擇的。」

