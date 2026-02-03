中國第一網紅模仿春晚導演！諷「不好笑斃掉」翻車了 影片遭全平台下架

Papi醬模仿春晚導演的影片遭到全平台下架封殺。圖／翻攝自微博

中國第一網紅「Papi醬」早在2016年因拍攝變聲影片走紅，近日她發布一支影片，標題為「想像中的春晚導演組」，不僅在影片中扮演春晚導演，還說出「不好笑，斃掉」的台詞，引發外界熱議。沒想到這支影片在48小時以內，就遭到全平台封殺。

中國第一網紅「Papi醬」1月底的時候發布一支「想像中的春晚導演」影片，以誇張的演繹方式呈現節目組的邏輯，並在影片中扮演春晚導演，說出「不好笑，斃掉」、「地域歧視太多了，斃掉」、「太好笑了這個，斃掉！一點正能量都沒有」等語，並演出春晚導演要強塞過時的熱門哏，如跳樓機、美美香妹等。

另外，Papi醬扮演的春晚導演還提出「17分鐘作品砍至8分45秒」，以及為貼合馬年主題「加入100匹真馬+100個AI機器人」等要求，讓不少網友認為相當貼切。雖然Papi醬的影片有標註「虛構演繹」，卻還是遭到全平台下架懲罰，且官方沒有出面說明。

Papi醬影片遭到下架的消息曝光後，引發網友熱議，不少人指出這跟Papi醬影片中「太好笑了，斃掉」高度呼應，還借用桌遊「狼人殺」的術語，直呼Papi醬就是「預言家吃首刀」。事實上，有業界人士透露，這支影片因為揭露春晚的創作內幕，被判定為「風險內容」遭到下架，更引發同行警惕，使得創作環境更為壓縮，盡力避免接觸敏感題材，以降低下架風險。

對此，有網友力挺Papi醬說，應該要維護合理的批評權；不過也有人認為，Papi醬片面否定工作人員的努力，遭到下架很合理。然而，Papi醬的影片雖然已經從檯面上消失，但還是被網友私下廣泛傳播，成為熱門話題之一。

