中國第一網紅驚傳癌症末期「治癒後再復發」 秀出手術疤痕惹心疼

因翻唱夯曲〈學貓叫〉走紅的中國網紅歌手馮提莫，是中國知名網紅之一，2023年確診甲狀腺癌晚期，接受手術治療後一度好轉，未料一年後病情再度反覆，甚至出現轉移情況。近日她在直播中首度大方曝光頸部手術疤痕，態度相當坦然，直言從未想過刻意除疤，展現正向心境。

馮提莫於2023年7月公開罹癌消息，抗癌期間全面暫停直播工作，專心治療。她曾透露，手術前醫師一度提醒可能影響發聲，讓以歌唱為志業的她備感壓力，術後嗓音沙啞更讓她情緒一度陷入低潮。原以為病情逐漸穩定，沒想到術後滿一年再度復發，且出現轉移狀況，她只得再次停下工作調養身體，也因此一度傳出被封殺的傳言。

馮提莫。（圖／翻攝自馮提莫微博）

所幸經過治療與休養後，馮提莫目前身體狀況逐漸穩定，聲音也慢慢恢復，近期不時透過直播與粉絲互動，分享生活點滴。直播過程中，她罕見將鏡頭拉近，讓粉絲看清楚頸部留下的手術痕跡，坦言近看仍能發現，但距離拉遠其實並不明顯。

談到是否考慮進行去疤處理，馮提莫語氣相當平靜，表示自己從未為此煩惱，也沒有做任何相關療程。她認為這道疤痕並不需要被隱藏，反而像是一段生命歷程的印記，「我覺得這是老天給我的禮物，留著也很好看。」一番話也獲得不少網友讚賞，紛紛留言替她加油打氣。

