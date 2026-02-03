「中國第一網紅」拍片諷春晚審查！ 不到48小時被全面下架

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

擁有「2016第一網紅」封號的中國網紅PAPI醬以變聲影片爆紅，近年更成功跨足綜藝圈，怎料，最近她上傳一則嘲諷春晚審查制度的影片，上架不到48小時就被全平台下架，引起網上熱議。

PAPI醬日前上傳一支短片名為《想像中的春晚導演組》，當中她化身導演組成員，以「不好笑，斃掉」、「地域歧視太多了，斃掉」、「太好笑了！斃掉！一點正能量都沒有」等話語，模仿春晚表演內容審查的過程，諷刺時長控制不合理、過時的網路流行梗、審核標準僵化等等，隨後就因不明原因下架。

據業內人士透露，是因涉及春晚創作與審查內幕，被平台認定為「風險內容」而強制下架。不少網紅公司也開始加強內容審核，要求旗下創作者避免諷刺主流文化活動與大型官方節目，以降低風險。網上也掀起兩派爭論，有人認為不該片面否定春晚工作者的努力；也有人則主張應「捍衛合理的批評權」，不僅反映創作空間的收縮，也證實了影片內容太真實。





