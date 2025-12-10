「中國第一網紅」消失1年爆「人沒了」馮提莫親吐真相：癌症復發轉移！

娛樂中心／綜合報導

被封為「中國第一網紅」的馮提莫，近一年幾乎從直播圈消失，期間外界揣測不斷，甚至一度傳出「人沒了」謠言。直到她在10日重新現身直播，親口說明真相，才讓粉絲終於放下心中大石。原來，她先前罹患的甲狀腺癌再度復發，且出現轉移情況，這才迫使她全面停工、專心治療。

馮提莫回顧這段時間表示，2023年7月首次對外坦承確診甲狀腺癌，手術後一度在同年8月慢慢回到工作崗位，沒想到身體狀況卻在之後反覆出現警訊。近一年來，她歷經多次檢查與醫療評估，最終確認癌症復發並轉移，只能再次接受手術與長時間休養，也因此淡出公眾視野。她坦言，這段期間「發生了很多事」，但選擇暫時不說，是不希望外界過度擔憂。

廣告 廣告

馮提莫曾被檢查出罹患甲狀腺癌末期，隨後又恢復健康並復出。（圖／翻攝自馮提莫微博）

在復播的說明中，她語氣平靜地向粉絲交代近況，透露目前已完成相關手術，身體恢復得差不多，只要遵循醫囑，規律作息、不熬夜、保持情緒穩定，就能慢慢回到正常生活。她也強調，能再次開啟直播，代表狀態已可負荷，並希望粉絲放心，「只要大家還願意看，我就會繼續做，直播一直都是我最熱愛的事。」

馮提莫近日認了甲狀腺癌先前又復發，並治療了近1年。（圖／翻攝自馮提莫微博）

停播1年後，馮提莫選擇以團播形式回歸，當天還翻唱歌曲展現穩定表現，用行動證明自己的身體與嗓音都在復原中。直播畫面曝光後，留言區瞬間湧入大量關心與鼓勵聲音，不少人感動表示她「真的很堅強」、「一路走來不容易，卻始終沒有放棄」。

除了健康因素，她也一併提到事業調整，說明與原東家的合約已結束，目前正自立門戶成立新的傳媒公司。做了十多年的直播，她希望把自身累積的經驗分享給後輩，協助更多有志踏入這個產業的新人。至於外界傳言她「人沒了」或「消失是去結婚生子」，她則笑著澄清一切都是誤會。

更多三立新聞網報導

中信韓籍女神無預警消失！突現身坦言「父罹癌」含淚振作：要更努力賺錢

黃明志保釋延長明年1月！本人現身警局 謎樣「光頭自拍」惹關注

獨家／百萬粉等到了！元元與親妹妹合體寫真「禁忌假期」私密感破表

林襄國外解放「掀衣」下身失蹤！比基尼巨兇上圍全遮不住 4萬網狂讚

