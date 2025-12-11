中國第一美女是她！巔峰期絕美照打趴一票女星 曾演過貂蟬、嫦娥

娛樂中心／台北報導

被外界封為「中國第一美人」的陳紅，出道至今始終是華語影壇難以被取代的古典美象徵。52歲的她，雖然近年作品不多，仍因過去的戲劇形象與純天然氣質，屢屢成為網友討論焦點，再度掀起「最美古裝女神」話題。

陳紅昔被譽為「大陸第一美人」。（圖／翻攝自微博）

陳紅從影多年，代表作遍及經典古裝戲，包括《紅樓夢》《聊齋》《三國演義》《新龍門客棧》《神鵰俠侶》《呂布與貂蟬》等作品，所飾演的角色幾乎都是「美人」定位。她能清純柔美，也能明豔動人，無論是貂蟬、嫦娥，還是《神鵰俠侶》裡冷豔的李莫愁，全都被她演繹得令人難忘。

在尚未盛行整型的年代，陳紅的五官天然、氣質獨特，加上豐富戲劇作品，使她成為當年古裝劇的代表性臉孔。許多台灣觀眾則更熟悉她在電影《梅蘭芳》中飾演梅蘭芳妻子的角色，以及《無極》中的滿神造型，再次見證她的古典魅力。

雖然陳紅近年鮮少出現在螢光幕前，但她的生活依舊受到關注。她與知名大導演陳凱歌結婚多年，育有兩個兒子，其中小兒子陳飛宇近年也逐漸在影壇嶄露頭角，讓外界再度將焦點放回這位曾經驚艷華語圈的「第一美人」。即使歲月流逝，陳紅仍保持優雅氣質，讓不少粉絲感嘆：「年輕時的她太美，現在依舊是女神。」

