中國第3份拉美政策文件 強調持續推進中拉關係

（中央社記者李雅雯台北10日電）中國政府今天發布第3份「中國對拉丁美洲和加勒比政策文件」，強調持續推動中國與拉美關係和各領域的合作再上新台階。這是時隔9年後，中國政府再次發布拉美政策文件。

據新華社10日消息公布，中國政府今天發布第3份中國對拉丁美洲和加勒比政策文件，前一次發布時間為2016年。中國政府第1份對拉美政策文件在2008年發布，提出建立平等互利、共同發展的中拉全面合作夥伴關係。

第3份中國對拉丁美洲和加勒比政策文件前言提到，世界百年未有大變局加速演進，國際力量對比深刻調整，全球南方在人類進步事業中發揮愈趨重要作用；同時間世界經濟成長動能不足、局部衝突動盪頻發、單邊霸凌行徑損害國際和平與安全，人類社會面臨前所未有挑戰。

前言強調，作為發展中國家、全球南方一員，中國始終與包括拉美、加勒比在內全球南方同呼吸、共命運。第3份中國對拉丁美洲和加勒比政策文件主旨在總結經驗、展望未來，闡述中國對拉政策，推動中拉關係和各領域合作再上新台階。

這份政策文件提到將推進、共建「中拉命運共同體5大工程」，包括團結、發展、文明、和平、民心。

例如團結工程部分，將持續推進高層交往、相互支持彼此核心利益和重大關切、政府間對話與磋商機制與其他等多項具體措施；發展工程部分包括落實全球發展倡議、共建「一帶一路」、推進貿易和投資合作與其他等多個動作。

中國對拉丁美洲和加勒比政策文件為中國政府對於拉美地區政策明確化表現。

第1份文件在2008年11月發布，正值時任中國國家主席胡錦濤訪問拉美前夕。時任中國外交部拉美司長楊萬明彼時表示，中國政府發布政策文件目的在於明確拉美地區政策目標、提出中拉合作指導原則，持續推動中拉關係健康穩定發展。（編輯：廖文綺）1141210