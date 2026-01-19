中國第4季經濟成長陷3年新低 2025全年GDP「完美保5」達標

中國公布2025整年經濟成長達5%標準，最大動能仍是製造業。路透社資料照片



中國政府今天（1/19）公布最新經濟數據。去年第4季GDP成長4.5%，是3年來最低數據。2025年的整年GDP成長則絲毫不差地達到官方設定的5%目標。

根據中國國家統計局今日公布數據，中國2025年國內生產總值140.19兆元人民幣，比前一年增長5.0%，恰好達到官方設定的目標。2025年第4季的經濟則是明顯放緩，該季度GDP比前一年同季度增長4.5%，雖優於外媒預測的4.4%，卻是3年來的最低數字。

路透社報導指出，中國強大的製造業提供經濟成長動能，上週公佈的2025年貿易順差達8.5兆元人民幣。然而中國內需疲軟，以及房地產市場仍萎靡不振，是最大隱憂。

今天公布的數據顯示，全年社會消費品零售總額逾50兆元人民幣，增長3.7%。按消費類型分，商品零售額逾44兆元人民幣，增長3.8%；餐飲收入近5.8兆元人民幣，增長3.2%。

全年固定資產投資逾48兆元人民幣，跌幅擴大至3.8%，遜於市場預期的下跌3.1%，創1989年以來最大年度跌幅。全年房地產開發投資按年跌17.2%，也差於預期。全年新建商品房銷售額8.4兆元人民幣，比前一年下跌12.6%。

世界銀行與國際貨幣基金（IMF）長期以來敦促中國轉向以消費為主導的成長模式，減少對投資與出口的依賴，並警告目前的模式存在長期風險。北京方面已著手抑制過剩的工業產能並消除價格戰，但經濟學家認為，仍需要採取更多措施。

