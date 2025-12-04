中國箝制記者「不准再報導宏福苑」 香港IKEA出招：一起撐過去

即時中心／林韋慈報導

香港宏福苑大火後，引發民眾對政府的質疑及徹查呼聲，不少公民記者在網路上整理資料並翻譯多國語言，讓香港及國際社會及時掌握最新資訊。然而，港府自3日晚間起，配合北京駐港公安處，展開強硬行動，開始維穩，稱「雖遠必誅」。今（4）日關注大火事件的兩名記者皆表示，將不再對此事發表言論。

香港大學新聞及國際政治主修生Ellie Yuen今日凌晨發表聲明，表示她對宏福苑火災的相關新聞工作已全部結束，「基於明顯不可抗力因素」，不再提供任何評論或補充，敬請理解。

香港城市大學學生鄭曦琳（Hailey Cheung）也指出，由於收到「非常準確的情報」，她不會再發表任何關於火災的留言，也不會接受媒體採訪，並已通知所有國際媒體勿再引用她的言論。她進一步表示，「回應特區政府呼籲，我明確表態，不會與任何被指稱破壞社會穩定的外國勢力或相關人士有任何瓜葛，已完全中止一切可能被誤解的聯繫。我的立場一貫清晰：所有行動均以守法為原則。」

此兩名記者的聲明與昨日北京駐港國安公署強硬談話呼應。國安公署強調，「法網恢恢，疏而不漏，反中亂港者，雖遠必誅」，並指「只要觸碰法網，無論是藏身國外或台灣，必受嚴懲」。聲明稱，「境外敵對勢力和反中亂港分子」不僅不支持救災，反而躲在暗處搬弄是非、惡意攻擊救災善後工作，製造各種障礙，是對特區政府和救援人員辛勤付出的抹殺。

港府新聞處也於週三深夜發稿，指責「外部勢力，包括反華傳媒及反中亂港分子」在火災後散播失實訊息，企圖抹黑救援工作、挑動社會對立。

此外，香港IKEA今日下午發表廣東話與英文聲明表示，大埔火災令人悲痛，IKEA已捐款2000萬港幣及其他物資，致敬前線救援人員，並向受影響家庭表達最深切慰問。IKEA表示，將向啟德青年旅舍（受災戶庇護所）提供床架與床墊，師傅已開始動工，希望為受災市民提供舒適休息空間。

IKEA強調，「香港是我們的家，我們會與大家一起撐過去，一步步慢慢來，事情總會好轉。」





