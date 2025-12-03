中國管制稀土出口如「勒索」 歐盟提新計畫擺脫依賴

歐盟今天(3日)公布了一項計畫，試圖擺脫歐盟對中國稀土的依賴。北京對稀土供應的鉗制威脅了關鍵產業。

中國是世界最大稀土生產國，今年10月對於稀土出口宣布了新的管制措施。稀土被用來製造對汽車、電子產品和國防工業至關重要的磁鐵。

此舉震撼了市場，並擾亂了供應鏈，直到中國後來表示這些限制將暫緩實施一年。

從4月起，中國要求特定原料的出口需取得許可證，打擊了全球製造業。

歐盟負責產業政策的執行委員塞儒內(Stephane Sejourne)呼籲歐盟「加強力道」，打擊他所謂本質上由北京主導的「勒索」。

這項新的計畫將推動歐盟加速聯合購買包含稀土在內的關鍵原物料，加速歐洲的生產與回收利用，與可靠的夥伴合作，並建立新的夥伴關係。

歐盟執行委員會也將在下週提議建立歐洲關鍵原物料中心(European Centre for Critical Raw Materials)，它將成為歐盟的供應樞紐，其模式仿效日本國營的「日本金屬與能源安全組織」(JOGMEC)。

歐盟發現自己陷入了兩難局面：一方面是中國的制裁，另一方面是川普領導的美國透過談判涉及所有領域的雙邊協議，來確保自身的供應。

中國歐盟商會(EU Chamber of Commerce in China)1日發布的一項研究顯示，60%的會員企業預期，由於政府實施的限制措施，供應鏈將受到干擾。有13%的企業擔心可能不得不暫停或放緩生產。

歐洲礦業遊說團體「歐洲礦業協會」(Euromines)副總幹事安德胡伯(Florian Anderhuber)表示：「從我們的角度來看，情況確實非常緊急。」(編輯：鍾錦隆)