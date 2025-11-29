中國籍婦東京順走「魚貨邊角料」 遭逮自白「做魚丸、烤魚骨」能賣…

國際中心／王靖慈報導

日本東京豐洲市場（とよすしじょう）日前發生一起偷竊案，一名66歲、經營居酒屋的中國籍吳姓女子，被控潛入市場偷走原本要加工成養殖用魚飼料的「魚邊角料」，警方在昨（27）日將她逮捕。更令人訝異的是，吳女向警方供稱「覺得煮一下還能吃，所以就拿走了」，引發衛生與安全疑慮，消息曝光後，日本網友火力全開，掀起一波排外討論。









根據《產經新聞社》與《Tokyo.Tweet》報導，東京江東區的豐洲市場日前市場內負責回收與堆放魚下腳料的區域，連續兩天被人「搬走」。警方調閱監視器後發現，21日與22日深夜有一名女子騎著腳踏車靠近堆放處，熟門熟路般將魚料分別裝進前方車籃與後座保麗龍箱中，之後迅速離開現場。警方依監視器畫面鎖定目標後，在28日以涉嫌竊盜與非法入侵逮捕66歲吳姓女子。

根據警方說法，她在東京中央區經營一家名為「樂笑（楽笑）」的居酒屋。面對調查，她毫不否認行為，甚至坦承偷來的魚邊角料，被她拿去做烤魚下巴販售給客人，另外一部分則煮成魚丸自己吃。對於是否知道這些魚料原本是要加工成飼料、並不適合食用，回應：「我覺得煮一煮還能吃，所以就拿走了。」警方估算，她共偷走約30公斤魚下角料，價值約210日圓（約新台幣42元），雖金額不高，但仍依法逮捕。

66歲中國女子偷魚邊角料慘被日本警方逮捕！稱「煮一下還能吃」賣客遭網怒轟

日本網友表達強烈的不滿。（圖／翻攝自｢ Tokyo.Tweet」X）





消息曝光後，日本網友反應激烈，不少人因她的行為「噁心又不衛生」感到生氣，更有網友留言酸：「從劫持證券帳戶到偷魚，中國竊賊謝謝什麼都幹」、「這麼多這樣的人移民到日本，簡直是人間地獄」、「從金融犯罪到偷魚，種類也太多了，不要讓中國人進入日本，把他們趕出去、送回去」等激動言論，甚至有網友建議日本政府，犯罪人的國家應負連帶責任，如累積到一定數量後，應拒絕該國一定人數入境。當此類犯罪數量持續增加，甚至應該制定專法，徹底禁止該國國民入境日本。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：66歲東京居酒屋中國闆娘深夜「真．摸魚」遭逮！「自食＋賣客」辯稱：煮一下還能吃…

