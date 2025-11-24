中國籍村里長解職不辦！劉世芳批：切結書零效力、地方怠惰全移送

內政部長劉世芳。（資料照片） 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 全台共有5名中配村里長，依《國籍法》20條規定，擔任公職一年內須放棄外國國籍，但5名中配村里長未解職，內政部則將4縣市政府公所送監院查處。對此，內政部長劉世芳今（24）日強調，行政院112年的一個函示給各部會，所謂的中華民國以外的外國國籍，當然包括中華人民共和國的國籍。

立法院內政委員會今日就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，內政部長劉世芳於會前接受媒體聯訪。

針對民眾黨回應「中配遞補立委願簽放棄中國國籍切結書」一事，劉世芳指出，完全沒有法律效力，因為現行《國籍法》根本沒有任何「切結書」的制度。

劉世芳直言，國籍法第20條早已明訂，擔任公職者必須在一年內放棄中華民國以外的所有外國國籍，而行政院112年函示也清楚指出，「外國國籍」當然包含中華人民共和國國籍。

她也認為，若在野黨主張修法、且僅針對中國籍配偶或中配另設特別條款，不僅怪異，更形同特權立法，完全不符平等原則。她表示：「國籍法是針對所有中華民國以外的外國國籍者，若你特別做一個針對中配的條款，那是非常奇怪的特權法。」

劉世芳重申，內政部依《國籍法》要求地方縣市在期限內辦理中配村里長解職，但截至今年5月底，仍有5個鄉鎮區公所怠於作業，台北市、新北市、桃園市與花蓮縣政府也未落實督導。她強調，內政部多次行文催辦未果，因此，已將上述9個機關函送監察院查處。

