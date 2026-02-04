中國籍爭議延燒！被問內政部是否藉機搞兩國論 李貞秀：完全認同這看法

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨立委李貞秀中國籍議題備受注目，媒體今（4）日問李貞秀，陸委會主委邱垂正稱目前為止無人成功放棄中國籍，但內政部還拿國籍法來當作依據，是否認為就是要藉機搞兩國論、搞獨裁？對此，李貞秀說，她完全認同這看法，為什麼蔡政府時代沒有爭議，到今天變成大事件？賴政府可不可以回來做正事？

李貞秀。（圖／方炳超攝）

媒體問李貞秀，陸委會主委邱垂正其實有提到，其實目前都沒有人來成功的來放棄中國國籍，會不會覺得陸委會是主管兩岸事務的機關都已經這樣認為了，那內政部還拿這個國籍法來當作沒有辦法有雙重國籍的依據，會不會覺得他們是想要藉機搞「兩國論」？總統賴清德過去就講過，就是希望大家可以和平相處，是不是其實內政部長劉世芳很像是逾越總統、在扯總統的後腿，會不會是想要藉機搞獨裁？

廣告 廣告

對此，李貞秀回應，「完全認同你的看法」。她覺得其實賴政府，整個執政團隊荒腔走板，自己的內政部去開始對中選會質疑嗎？他們是質疑中選會的能力，還是質疑蔡政府時期的那個執政合不合理？為什麼蔡規賴不隨？蔡政府時代沒有任何爭議的事情，今天到賴政府變成整個大事件了，賴政府可不可以回來做正事？



更多FTNN新聞網報導

內政部最後通牒曝光！李貞秀「就職立委前」未棄中國籍 恐依法遭解職

李貞秀想當民眾黨立委又不放棄陸籍？綠營搬出國安法：別讓她索資質詢

柯文哲要內政部提出放棄國籍SOP 劉世芳：中華人民共和國官網有「退籍證明書」

