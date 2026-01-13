中國籍男子泰國假看房真搶劫 綁架同鄉遭警通緝

（中央社記者李宗憲曼谷13日專電）泰國巴達雅一名中國籍男子假藉看房綁架同為中國籍的女房仲，並劫走其微信帳戶內近人民幣7000元（約新台幣3萬1000元），當地法院已批准警方對該中國男子發出的逮捕令，目前正全力追緝中。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國警方正全力追捕涉嫌在巴達雅（Pattaya）綁架、搶劫一名中國籍女房仲的中國籍男子。警方表示，中國籍男子假藉看房而坐上房仲的賓士汽車，隨後男子持剪刀逼迫女子開車至偏僻地區。

報導寫道，受害人今年35歲，她遭同樣來自中國的男子勒索人民幣5萬元，但當女房仲表示自己沒有這麼多錢時，男子就以膠帶將她全身捆綁，並搶走她的手機，逼迫她說出密碼。隨後，男子將女房仲微信帳戶中約人民幣6996元轉入自己的帳戶。

報導指出，這名中國籍男子因將車輛停在禁止停車的區域，被一名民防義工向前提醒，同時發現車內情況可疑，在駕駛座上的男子隨即加速離開，之後撞上路邊圍欄後棄車逃逸，受害人則被留在車內。

警方表示，受害人於12日凌晨約1時獲救，調查人員認為，這是一起預謀的搶劫案，法院已批准警方對該名中國男子發出逮捕令，目前正全力通緝中。（編輯：謝怡璇）1150113