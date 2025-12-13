中國籍男性配偶增長引「國安危機」？內政部揭數據澄清

記者盧素梅／台北報導

內政部今（13）日澄清指出，中國籍男性配偶成長原因是因疫情期間基期較低。（圖／記者陳韋帆攝影）

近日有民眾投書媒體，指中國籍男性配偶近年成長27.8%，恐有「國安危機」。對此，內政部今（13）日澄清指出，中國籍男性配偶成長原因是因疫情期間基期較低，另自去年9月19日起開放兩岸同性婚姻後，計算至今年10月，共計130對登記，其中男性45對，並無投書所言的「大量輸出」情況。

有民眾投書網路媒體，指中國籍男性配偶近年成長27.8%，且同性婚姻有9成是「中國男性娶台灣男性」，質疑中國本身不承認同性婚姻，卻突然大量以同婚名義輸出男性，恐有「國安危機」。

對此，內政部表示，所謂中國籍男性配偶近年成長27.8%，主因為統計從民國109年起計算至113年，但當年統計的起始點正值疫情邊境管制，因此當年度中國籍男性配偶結婚人數為269人、基期相對較低；待疫情解封後，112年1617人、113年1287人，結婚登記出現遞延效應、人數增加。

內政部指出，整體國人的中國配偶，以113 年為例，男性中國配偶 1,287 人，女性中國配偶 4,514人，共5,801 人，又政府113年9月19日開放兩岸同性結婚，統計至114年10月，中國人與國人同性結婚的人數計130人，男性為45人，女性為85人，並無報導所稱其中九成是「中國男性娶台灣男性」之情形。

內政部並表示，自 81 年起政府依兩岸條例規定，開放中國配偶來臺依親居留等事宜，設有面談制度。113 年 9 月 19 日起開放兩岸同性伴侶在承認同性婚姻之第三地結婚生效者，得比照兩岸異性於第三地結婚之相關規定，檢附經駐外機構驗證之結婚證明文件及相關應備文件，由駐外館處或移民署進行面談並通過後，得向戶政機關辦理結婚登記。因應目前兩岸情勢，政府亦會加強相關的審查機制，以確保國家安全。

