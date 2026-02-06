中國籍立委李貞秀雙重國籍爭議延燒 牽動「憲法、國籍法與兩岸條例」適用問題

【警政時報 林照東／台北報導】針對被稱為「中華民國首位中國籍立法委員」的李貞秀，近日因是否具雙重國籍身分，引發可能遭解職的爭議，內政部長劉世芳日前公開表示，若確認具雙重國籍，將依法處理，相關說法引發政壇與法律界高度關注。

對此，李貞秀委員辦公室今（6）日回應指出，此一事件已非單純個案，而是牽涉憲政體制、行政權限界線，以及現行《國籍法》與《兩岸人民關係條例》在當前兩岸現況下是否仍具一致性與可適用性的制度性問題。

李貞秀身穿台灣民眾黨立委背心，手持春聯拍攝形象照。

李貞秀委員辦公室首先質疑，內政部長的相關發言，究竟屬於部長個人法律見解，或代表行政院整體立場。由於立法委員資格涉及憲法保障之參政權，若行政機關在尚未經司法或憲法程序審查前，即對外宣示「將予以解職」，恐引發是否逾越行政權限、侵入立法權核心的爭議。

李貞秀方面指出，依中華民國憲政體制，立法委員的資格與去留，並非單純行政裁量事項，而應受到正當法律程序與權力分立原則的嚴格檢驗，行政權不宜預設結論。

在法律適用層面，爭議焦點之一在於《國籍法》對於立法委員不得具備「外國國籍」的規定，是否能直接套用於中國大陸地區身分。李貞秀委員辦公室指出，依憲法增修條文與《兩岸人民關係條例》的法律定位，大陸地區並未被定義為「外國」，相關人民亦屬於中華民國憲法所涵蓋範圍內的特殊身分。

在此架構下，若僅以「外國國籍」的概念，直接比附適用於中國大陸戶籍或身分，恐涉及法律概念混淆與適用跳躍，亦可能引發比例原則與信賴保護原則的爭議。

此外，李貞秀委員辦公室也指出，《兩岸人民關係條例》制定於特定歷史背景，其制度假設與現行高度政治對立、制度分離的兩岸現況，早已出現落差。條例中對於身分轉換、國籍認定與政治權利的規範，長期存在模糊與空白地帶，實務上亦累積諸多爭議案例。

李貞秀方面強調，若僅針對單一個案作出高度政治性的行政解釋，而未同步處理制度本身的結構性問題，恐造成法律適用不一致，甚至引發選擇性執法的疑慮。

基於上述理由，李貞秀委員辦公室呼籲，行政院應正視此一憲政層級爭議，考慮循正式程序聲請憲法法庭解釋，從制度層面釐清《國籍法》與《兩岸人民關係條例》在現行憲政秩序下的適用界線，以避免行政解釋取代憲法審查，損及法治穩定性。

李貞秀委員辦公室最後表示，此案不僅關係個人去留，更攸關制度更新與憲政秩序的健全運作，期盼能藉此機會釐清長期未解的法律矛盾，讓社會討論回歸理性，也讓公共焦點重新聚焦於民生與國家發展等重要議題。

