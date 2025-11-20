中國籍航空赴日機票驚現「被消失潮」 苦主嘲諷：黨已幫你取消

中國網友分享，赴日機票甚至航班遭航空公司自動取消。示意畫面，與本新聞無關。（路透社）

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，中日關係因此變得緊繃，中國則發布赴日旅遊警告，呼籲公民暫勿前往日本旅遊。近日就有不少民眾在社群媒體發文表示，前往日本的機票直接被中國籍航空公司取消，並嘲諷「黨已幫你取消」。

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿。中國外交部領事司14日發布通告，呼籲公民暫勿前往日本旅遊，多家航空公司同步啟動特殊退改政策，可免手續費退票或改簽。中國媒體《南華早報》指出，各大航空公司自公告發布至今，已有約49.1萬張原定飛往日本的機票被取消，其中上海飛往東京、大阪的航線最受衝擊，航空分析師表示，這是自2020年初新冠疫情以來最大規模的一波取消潮。

廣告 廣告

中國社群出現大量機票遭取消的災情分享。（翻攝自臉書）

中國祭出的抵制政策在網路引發熱議，有民眾發文表示，原本預計明年3月從札幌的新千歲機場飛往北京，不過機票卻突然被中國國際航空公司取消，讓他嘲諷「黨已幫你取消」，其他網友則留言「應該是中共逼航空公司賠啊，這叫愛國費」、「自己退有錢賠，黨幫你退，毛都不賠一條」、「誰敢跟黨做對」、「黨應該要更暖心一點，直接封國」。

另外，有網友分享，已經預訂飛往日本的機票，但被航空公司打了好幾通電話，詢問「有非去不可的理由嗎？」也有網友抱怨，在香港出境前往日本時，被中國海關或邊境檢查人員盤問得很仔細，包含出遊原因、具體工作。此次大規模退票潮恐讓日本觀光業面臨重擊，並產生連鎖效應，對就業等帶來負面影響。





更多《鏡新聞》報導

中國召日駐中大使抗議高市「台灣有事論」 日本政府回應了

八炯嗆中共懸賞金太低 「反通緝2中共高官」懸賞百萬

挺台第一線！石垣市長談高市「台灣有事」 台海若封鎖將受生存威脅