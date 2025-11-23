中國籍配偶破39萬人大關 22萬來台依親

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委提案修改兩岸人民關係條例，讓中配入籍年限從原先6年放寬為4年。移民署統計資料顯示，從1987年兩岸開放探親至今年9月，與台灣人結婚的中配有39萬790人，其中，16萬3575人有定居證(含身分證)，另有22萬7千餘人來台團聚、依親居留或長期居留。

據最新統計，截至2025年9月底，中國籍配偶有39萬790人，其中大陸地區36萬7362人、港澳地區2萬3428人；其餘國家的外籍配偶，共22萬2555人，中配數量遠高於外配。

在台灣的中港澳地區配偶39萬人當中，依法申請來台團聚、探親，持入出境許可證10萬8224人；獲得居留證有11萬8991人，包括依親居留7萬5662人、長期居留4萬3329人；已申請定居證(含身分證)16萬3575人。

熟稔移民事務的官員今日受訪表示，中配現在要取得台灣籍最快需要6年，依親居留4年、長期居留2年，才能依規定申請定居，取得定居就能有投票權，參政則是定居滿10年才能參選。

官員指出，若中配入籍6年修改成4年，加上中配本來就不用放棄原國籍，只需放棄中國那邊的戶籍，反觀外配入籍台灣必須放棄外國籍，中配與其他外配將失去衡平性。

