中國籲公民別赴日 日前空軍高層：非常歡迎

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日在國會備詢時，發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，並敦促中國民眾勿赴日旅行。對此，日本前航空幕僚長（空軍參謀長）田母神俊雄發文表示「非常歡迎」，並稱赴日中國人越來越多，日本方面感到困擾。

日本與中國近來一連串的爭執始於7日，高市早苗在國會針對中國入侵台灣的「台灣有事」表示，中國若對台灣採取攻擊行動，可被視為日本「存立危機事態」，並啟動集體自衛權，暗示若台海爆發沖突東京可能採取軍事行動。

在高市早苗發言次日，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X（舊稱推特）發文稱「對於擅自闖入的骯髒的頭顱，只能毫不猶豫地斬斷。」引爆日本輿論憤怒，更使得日中關係緊張。外交風波至今越演越烈，中國外交部14日告誡公民避免赴日，傳出大使館已警告工作人員減少外出。

對此，田母神俊雄在X上發文指出：「中國政府呼籲中國國民避免前往日本。理由是日本首相高市早苗就台灣有事所做的相關發言，可能導致中國人在日本的安全無法獲得保障。」

他進一步稱：「我對此感到非常歡迎。如今中國人在日本境內增加過多，令人困擾的是日本這一方。」他也在文中指出，「日本應該努力打造一個不依賴中國遊客的國家。如此一來，國家也會變得更加平和。」

在田母神俊雄發文後，不少網友也紛紛湧入留言，表示「中國觀光客帶來的垃圾問題、非法闖入私有土地、餐廳預約無故取消，這些負面效應很明顯，在觀光地都聽不到日語，這樣真的好嗎」、「如果呼籲中國國民來日本，還比較像是威脅。」也有日本網友批評：「中國人的安全是被誰威脅？不是日本，而是他們自己的國家吧。」

據統計資料，今年前9個月將近750萬名中國旅客赴日，佔外國觀光客總數近四分之一。不過隨著觀光客增加，「觀光公害」問題層出不窮，也使得日本民眾相當頭痛。

