中國籲公民勿赴日 日方回應：多層次溝通更重要
中國當局14日突然發布通知，警告中國公民暫時避免前往日本後，日本今天(15日)對此回應表示，由於雙方立場不同，多層次溝通更為重要，呼籲中國「妥善應對」當前的兩國關係。
日本首相高市早苗日前就「台灣有事」發表看法，表示在中國動用武力的情況下，日本可能行使自衛權加以因應，這番言論引起中國強烈反彈，中日關係陷入緊張。中國外交部14日發布提醒，稱「日本領導人公然發表涉台露骨挑釁性言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」，要求中國公民近期避免前往日本。
日本共同社報導，日本官房長官木原稔今天受訪時指出，中國與日本之間在此事上存在認知差異，「正因為立場不同，日中之間的多層次溝通才更為重要。」他並透露，日本已強烈要求中方採取妥善應對。
根據日本國家旅遊局資料，今年1至9月訪日外國人超過3,165萬人次，其中中國人達到748.72萬人次，占比將近25%，高於其他國家。分析指出，中國對高市早苗的涉台言論反應激烈，可能意在針對日本的旅遊業進行反制。
