中國籲公民暫勿前往日本 機場仍擠滿赴日遊客

（中央社台北16日電）中國針對日本首相高市早苗「台灣有事」說的反應不斷升級，其中包括呼籲公民「近期避免前往日本」。但日媒報導，中國遊客赴日旅遊意願並未受到影響，上海浦東機場櫃檯前昨天仍擠滿中國旅客，他們表示知道官方的警示，但不打算取消行程，更有人直言「政治上的事與我無關」。

中國外交部及駐日本大使館14日深夜發布通知，聲稱「日本領導人公然發表『涉台露骨挑釁言論』，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險，外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本」等語。

廣告 廣告

15日，中國國際航空、南方航空、東方航空等中國3大國營航空公司更通知，針對出發日期在今年11月15日至12月31日的機票可免費改票一次，且退票免收退票手續費。上述舉動，外界普遍認為針對高市早苗的「台灣有事」說，意圖以此降低中國遊客赴日意願作為反制手段。

朝日新聞報導，根據15日上午10時左右在上海浦東機場的實地觀察，飛往日本大阪等地的報到櫃檯前，中國旅客仍然大排長龍，從衣著裝扮來看大多數是觀光客，且不乏家庭旅遊及情侶結伴出遊者，人群中不時傳來笑聲。

在報導中，朝日新聞一共訪問了5組中國旅客，並詢問為何在中日關係緊張迅速升級下仍要赴日旅遊。一對帶著子女、現年30多歲的夫婦表示，他們知道中國外交部的警告，但並不打算取消旅遊計劃。至於為何不打算取消，這對夫婦僅表示「對政治不感興趣」，並未多言。

其他受訪的中國遊客也對此表示「有看到新聞」，但隨後不再多言，甚至將目光移開。報導提到，在這樣的情勢下前往日本，這些中國遊客面對採訪，似乎感到有些不安。

但一名大學剛畢業、曾赴多個歐洲國家旅遊的中國年輕女旅客則直言，她知道相關報導，「但政治上的事與我無關」，且自己對日本的治安感到特別安心，即使能取消機票，她也不打算改變赴日旅遊計畫。

共同社報導，日本國家旅遊局資料顯示，今年1至9月訪日外國人達3165.05萬人次，其中中國人占748.72萬人次，年增率高達42.7%。此外，今年7至9月中國人在日本的總消費額為5901億日圓（約新台幣1170億元），高居各國入境者之冠。（編輯：邱國強/朱建陵）1141116