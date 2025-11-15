中國籲公民「暫勿赴日」 綠委盼文明溝通：又把觀光當政治武器

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」恐構成存亡危機，日本可判斷是否集體自衛權，暗指可以武力介入台海，引發中方表達強烈不滿，並呼籲中國民眾「暫時避免前往日本」。對此，民進黨立委陳冠廷今（15）日痛批，中國若真的希望區域穩定，就應該停止把觀光客與人民自由當成政治籌碼，回到文明國家應有的溝通方式。

陳冠廷指出，中國近日對日本的反應不斷升高，從召見日本大使、措辭激烈的批判，如今再祭出旅遊警示，目的非常清楚，就是企圖以觀光人潮作為施壓槓桿，對日本的對外表態進行反制。但台海局勢之所以受到國際重視，並不是因為日本提出關切，而是因為中國持續加大的軍事威脅，是中國的飛機、軍艦、網攻與灰色地帶行動讓整個印太區域承受壓力。

陳冠廷說，觀光本來是人民之間最自然、最健康的交流方式，不應該被政府利用來遂行政治目的。中國卻多次在國際關係出現摩擦時，以「限制團客」「安全風險」等理由做外交施壓。對南韓，用觀光封鎖；對澳洲，用經貿懲罰；對日本則用旅遊警示。這種把所有社會資源武器化的行為，破壞的是區域互信，也剝奪了中國人民自由旅行的基本權利。

陳冠廷表示，日本針對台海議題的發言，是基於自身國安與區域情勢的理性判斷，而不是挑釁行為。中國的強烈反應與政治化旅遊措施，只會讓外界更清楚看見北京企圖擴張影響力、要求他國噤聲的習慣性做法。真正讓區域不安的，不是民主國家之間的交流，而是中國把所有議題都納入政治審查、把所有資源都視為外交武器。

陳冠廷提及，台灣是一個民主社會，理解並珍惜國際社會對台海和平的關心，也尊重不同國家的立場表述。反觀中國動輒以撤團、限縮交流或發布旅遊警示等方式向外施壓，這些做法才是真正破壞穩定、影響人民生活的來源。

陳冠廷說，台灣始終期待和平，但那不能是威權決定的和平，也不能是壓抑自由換來的和平。中國若真的希望區域穩定，就應該停止把觀光客與人民自由當成政治籌碼，回到文明國家應有的溝通方式。區域和平要靠合作維護，而不是靠恐嚇、封鎖或政治化旅遊來達成。

