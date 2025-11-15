中國籲民眾別去日本！多家航空機票免費退改

▲中國外交部發布通告，提醒公民避免前往日本，中國國際航空等多家航空公司先後公布機票免費退改政策。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中日緊張關係持續升溫，由於不滿日相高市早苗「台灣有事」的言論，中國外交部14日發布通告，提醒中國公民近期暫勿前往日本。中國東方航空、中國南方航空、中國國際航空等三家航空公司，15日也緊急宣布，提供已購買赴日機票的民眾「免費」取消與改期服務。

綜合中國媒體及日本《朝日新聞》報導，中國外交部和中國駐日本使領館就中國公民前往日本發布提醒，中國國際航空（國航）、中國東方航空（東航）、中國南方航空（南航）已發出通知，公佈了涉及日本航線客票的特殊處置方案，對於出行日期在11月15日至12月31日之前且符合相關條件的客票，可予以免費退改處理。

東方航空公告，至12月31日期間經停日本東京、大阪等16個城市的航班，只要在原定起飛時間前完成改簽，即可在原定起飛時間前後三天內免費退款或改簽至其他航班。

中國國航表示，至2025年12月31日前經停日本東京等8個城市的航班，在客票有效期內，首次變更免收變更手續費，但需收取子艙位差價及淡旺季差價。南方航空公告，至2025年12月31日前經停日本主要城市的航班，在客票有效期內申請退票，免收退票費。

這三家航空中午前後發布退票公告後，四川航空、廈門航空和海南航空等其他地區性航空公司也相繼發布公告，對於出行日期在12月31日前且符合相關條件的機票，可與免費退改處理。

中國網友在社群平臺「微博」熱議：「暗示你們，別去了，快回來」、「進口啥的都停掉吧先」、「要去就去啦，不用攔著他她們」、「三大航司這波反應夠快！剛發提醒就立馬出免費退改政策，確實給旅客省心了。特殊時期還是安全第一，這操作值得點贊！」

不過也有網友笑說：「那機票會降價嗎」、「太好了，去日本旅遊不擁擠了」、「馬上紅葉季了」、「只退機票費不夠吧，還有酒店預付費用」、「一月份的機票怎麼辦」。

