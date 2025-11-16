中國籲民「暫勿前往日本」！他喊話台人「快做1事」

生活中心／于士宸報導

日本新首相高市早苗延續前日相安倍晉三路線，先前提出「台灣有事即日本有事」一說，挺台立場堅定；而此舉讓中國外交部直跳腳，昨日（14）急發聲呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，引起熱議。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫列出「1原因」，指出此舉完全是「無稽之談」，呼籲台人可在這個關鍵時刻展現支持，多多到日本旅遊。





日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。（圖／翻攝自矢板明夫臉書）

日本首相高市早苗7日在日本眾議院答詢時表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本安全保障法中能夠行駛集體自衛權的「存亡危機事態」，但還是要看實際個別具體情況。「台灣有事」言論一出立刻觸動中共神經，中國外交部14日突發公告，呼籲中國民眾「暫時避免前往日本」，稱「在日中國人安全受到威脅」。更開放民眾有權免費退票或改期機票，就是為了阻擋國人旅日來表達對日本的不滿與施壓。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，現在赴日旅遊的中國遊客依然絡繹不絕，且普遍都享有極佳的體驗，幾乎沒有聽說任何針對中國人的安全問題；反觀自去年中國發生日本男童遭殺害事件，在中國的日本人則越來越不安，「到底是誰真正面臨安全風險，一目了然」，直言中國此舉完全是「無稽之談」。





矢板明夫呼籲台人，若有時間、有能力，應多到日本旅遊。（圖／翻攝自矢板明夫臉書）





矢板明夫進一步分析，北京現在打出的牌，不是「保護國民」，而是赤裸裸的政治操作，他認為北京恐怕低估了日本民意的反彈與高市首相的政治韌性，目前高市內閣支持率仍穩定在70%以上，屬於罕見的強勢政權，中國此舉不是「安全考量」，而是公然以經濟手段干涉日本內政，短期來看，高市政府不會因此受到什麼太大的衝擊。最後，矢板明夫呼籲台灣民眾，在這個關鍵時刻更應展現支持，「民主陣營必須相互支撐」，若台人有時間、有能力，也應多到日本旅遊，用實際行動支持日本的民間經濟，為日本提供抵抗中國施壓的底氣。





