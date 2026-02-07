中國籲立陶宛恪守「一中原則」 外交部：對國際洗腦的霸凌行徑

外交部今（7日）表示，中國一再誆稱國際社會認同所謂一中原則，凸顯其洗腦國際社會的霸凌行徑。（資料畫面）

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前表示，允許以「台灣」為名設立代表處是一項「重大戰略失誤」；中國外交部也稱，希望立陶宛回到恪守「一中原則」的正確軌道。對此，外交部發言人蕭光偉今（7日）表示，中國一再誆稱國際社會認同所謂一中原則，不僅完全不符事實現況，更凸顯其洗腦國際社會的霸凌行徑。

外交部今（7日）發出鄭重聲明，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國政府任何不實主張都無法改變或扭曲這個客觀事實和現狀。

廣告 廣告

蕭光偉指出，所謂「一中原則」只是中華人民共和國的片面立場，國際社會許多國家並未承認中國對台灣主權的主張，而中國一再誆稱國際社會認同所謂「一中原則」，不僅完全不符事實現況，更凸顯其強行施加獨斷偏頗意志於他國，並對國際社會洗腦的霸凌行徑。

蕭光偉續指，中國長期漠視國際法秩序，狂妄指點他國政府外交決策，並持續以經濟脅迫及政治施壓手段干預台灣與國際社會的正常互動，是造成區域緊張與破壞國際秩序的真正原因。

最後，蕭光偉強調，台灣基於民主、自由、人權與法治等共同價值，與理念相近國家深化合作。各國自主選擇夥伴的正當權利，不容任何威權勢力干涉，台灣將持續與立陶宛及其他民主夥伴緊密合作，共同促進區域和平穩定，並堅定捍衛台灣國際參與空間。





更多《鏡新聞》報導

憲法法庭今年第2號判決出爐 健保法固定倍數罰鍰「過苛」判違憲

錯過就重來！藍白封殺1.25兆預算 國防部：美軍售發價書有效期至3/15

姚文智籌拍電影獲7千萬補助 反擊國民黨造謠「安家費」：紅色認知攻擊