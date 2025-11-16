中國籲近期別赴日！日網卻嗨喊：別來最好

中國外交部呼籲中國公民暫勿前往日本，日本網友紛紛表示支持。（示意圖／翻攝自pexels）





今年以來中日關係持續緊張，中國外交部領事司昨（14）日晚間罕見發布通告，公開提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，並稱中國人在日的安全環境「持續惡化」。公告內容曝光後，也在日本網路社群引發熱烈討論，不少日本網友留言表示「太好了，別來」、甚至有人嘲諷「乾脆直接禁止入境就好」。

中國外交部在公告中指出，今年日本社會治安不佳，針對中國公民的違法犯罪案件頻傳，多起在日中國人遭襲事件仍未偵破，導致「在日中國公民的安全環境持續惡化」。通告也提到，近期日本領導人公開發表涉台言論，引發中國不滿，並認為此舉「嚴重惡化中日人員交流氛圍」，對在日中國公民的生命安全造成重大風險。

中國外交部強調，基於目前情勢，提醒中國公民近期避免前往日本；已在日本的中國人則應密切留意治安變化，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急狀況，應及時向當地警方報案並聯繫中國駐日使領館。

消息曝光後，許多日本網友認為這是一件好事，日本雅虎有許多留言表示「我認為這種情況越來越理想了。這不就是一個減少粗魯的中國遊客、增加彬彬有禮的外國遊客的好機會嗎？」、「這會讓旅遊景點暫時保持安靜」、「對於那些考慮國內旅行的人來說，這是一個好機會」、「如果車站裡那些三五成群、敞開行李箱、席地而坐、大聲喧嘩或插隊的人少一些，對日本人來說將是一件好事」。

日本論壇5ch上的網友也表示「如果我們繼續挑釁他們，他們會將事態升級為旅行禁令。」、「請不要來，謝謝」、「直接禁止不就好了！中國，你們在怕什麼？」、「我想讓他們現在就回家」。

