中國籲「暫勿前往日本」！矢板明夫喊話台人多赴日遊玩：供抗中施壓底氣

政治中心／施郁韻報導

印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，台灣人可以多到日本旅遊，為日本「提供抵抗中國施壓的底氣」。（圖／翻攝自Pixabay）

中國近日因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，中國外交部領事司14日突宣布，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，引起熱議。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，台灣人可以多到日本旅遊，為日本「提供抵抗中國施壓的底氣」。

中國外交部在通告中表示，今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件還未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日本公民人身和生命安全帶來重大風險。

中國外交部接著指出，外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民「近期避免前往日本」，已在日中國公民密切關注當地治安情勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯絡駐日使領館尋求協助。

矢板明夫在臉書發文指出，中國竟以近乎報復性的方式對日本施壓。中國外交部突襲式公告，呼籲國民避免前往日本，聲稱「在日中國人安全受到威脅」，直言完全是無稽之談。

矢板明夫說，事實上，目前赴日旅遊的中國遊客依然絡繹不絕，普遍都享有極佳的體驗，幾乎沒有聽說任何針對中國人的安全問題。「相反在中國的日本人則越來越不安。去年中國發生日本男童遭殺害事件，今年更在多地接連出現日本人遭中國民眾毆打的案例。到底是誰真正面臨安全風險，一目了然。」

矢板明夫分析，北京打出的牌不是「保護國民」，而是赤裸裸的政治操作。中國國航、東方航空、南方航空等三大國營航空公司竟在同一天同步宣布，預訂去日本的航班皆可免費退票或改期。「這不是商業決策，而是政治配合。其目的很清楚：削減赴日旅遊、衝擊日本觀光業，藉此向高市政權施壓。」

矢板明夫接著說，2024年有約690萬名中國旅客造訪日本，是日本觀光市場的重要客源。北京深知這一點，因此選擇以「旅遊禁令」作為武器，希望影響日本地方經濟，進而讓自民黨內反高市派趁勢壯大，看能不能逼高市首相下台，「這就是中方真正的政治算計。」

矢板明夫表示，北京恐怕低估了日本民意的反彈與高市首相的政治韌性，目前高市內閣支持率仍穩定在 70% 以上，屬於罕見的強勢政權。日本民眾都看得非常清楚，中國此舉不是「安全考量」，而是公然以經濟手段干涉日本內政。高市政府不會因此受到什麼太大的衝擊，「自民黨目前為少數執政，必須加快改革腳步，讓民眾看到成果，才能在長期的對抗中站得更穩。」

最後矢板明夫說，關鍵時刻台灣更應展現支持。台日利益緊密相連，面對中國的壓力與威脅，民主陣營必須相互支撐，「如果台灣民眾有時間、有能力，也應多到日本旅遊，用實際行動支持日本的民間經濟，為日本提供抵抗中國施壓的底氣」，也希望這一波高市早苗能挺住。

