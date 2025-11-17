中國籲「暫勿赴日本」衝擊多大？日航空業者曝真相愣了：沒任何航班取消

國際中心／施郁韻報導

中國民航業者宣布往返日本機票「免費退票」，日本航空業者回應，沒有任何飛往日本的航班取消，營運狀況完全正常。（圖／資料照）

中國近日因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，中國外交部領事司14日突宣布，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，引起熱議。中國民航業者宣布往返日本機票「免費退票」，日本航空業者曝真實情況。

近日中國外交部在通告中表示，今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件還未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日本公民人身和生命安全帶來重大風險。

中國外交部接著指出，外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民「近期避免前往日本」，已在日中國公民密切關注當地治安情勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯絡駐日使領館尋求協助。

中國國際航空、南方航空、東方航空等中國3大國營航空公司更通知，針對出發日期在今年11月15日至12月31日的機票可免費改票一次，且退票免收退票手續費。

對此，全日本空輸（All Nippon Airways）與日本航空（Japan Airlines）回應，先前預訂的航班並未出現異常，沒有任何飛往日本的航班取消，營運狀況完全正常。



