中國粉絲台下喊中文「我愛你」 GD笑回聽不懂：這裡是韓國喔

韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）近日回到首爾高尺天空巨蛋舉行世界巡迴演唱會《Übermensch》安可場，昨（13日）演出與台下互動時，突有中國粉絲以中文高喊「我愛你」，GD當下笑問：「是什麼意思？」隨後連說2次「這裡是韓國喔！」讓現場韓國歌迷忍不住尖叫回應，也有網友發文直呼：「心裡好痛快。」

GD世界巡迴演唱會自今年3月展開，走訪亞洲、歐洲、北美洲等多個國家，近日返回韓國首爾舉行安可場次，自12月12日起一連3天在高尺天空巨蛋登台，吸引大批海內外歌迷到場。

第二場演出期間，GD正準備開口與歌迷互動時，台下突然傳來以中文告白的聲音，GD一聽笑說：「我聽不懂你在說什麼」，接著問：「『我愛你』是什麼意思？」並連說2次：「這裡是韓國喔！」有韓國歌迷拍下這段對話，PO網直呼：「我心裡真的好痛快，忍不住大聲尖叫出來。」





