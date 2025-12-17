中國粉絲在Ave Mujica演唱會罵高市早苗 武士道社長發聲：絕不寬容

/ 林彥廷 綜合報導

日本武士道的跨媒體製作企劃的女子樂團 Ave Mujica 日前在東京國際論壇大樓舉辦 6th Live 「Ulterius Procedere 」，過程中疑似一名中國粉絲在台下大罵日本首相高市早苗，現場其他聽懂的粉絲也發出笑聲，畫面引發網友瘋傳，對此，武士道社長木谷高明回應，

Ave Mujica 14 日在東京國際論壇大樓舉辦演唱會，過程中台下一名中國粉絲突然喊出「高市早苗X你媽」，周圍聽得懂的粉絲也發出笑聲，該影片隨即在網路中瘋傳，不少網友紛紛批「木谷對中國諂媚的結果就是這樣。不管是『春日影』的大合唱也好，已經是無法視而不見的程度了吧。武士道是不是想開始做面向中國的 IP 了？」、「Mujica 真的很可憐。武士道乾脆停止在中國舉辦公演吧」、「在演唱會上發表這種言論，實在是太沒禮貌了，是不是應該禁止中國人入境比較好？」、「當時人在現場，還在想為什麼大家在笑……原來是這麼一回事啊。中國人真的很礙事，希望他們能從日本消失」等。

對此，木谷高明今（17）日於X平台上轉發相關畫面並回應，「我認為這已經達到太過分的程度了。公司內部將緊急召開會議，討論應對方式。也有可能會發布某種正式聲明。還請大家理解。」

▲ 翻攝自網路

木谷高明接著再發文指出，「雖然這是作為意見所收到的，但『麻煩製造者與國籍無關』，凡是破壞演出者與觀眾共同分享的美好空間之人，我們絕不寬容。今後將與各相關單位協商，研議應對措施。敬請理解與配合。」

不過木谷高明隨後將轉發「大翻譯運動」帳號的貼文刪除，並發文表示「剛才引用轉發的帳號，被多位人士指出並不是太恰當的帳號。引用有些輕率了。非常抱歉。」

