中國粉絲買看板緬懷大S！小S親自道謝...語音內容瘋傳 2地將設紀念長椅

小S（右）自大S（左）離世後，停工至今。（圖／翻攝自臉書）

大S離世滿一年，至今粉絲想起仍無限感傷，不少網友還自願發起募資，替大S設立紀念長椅，如今不只英國倫敦打造紀念長椅，還有粉絲號召在加拿大多倫多、巴黎設置，募款金額也在日前達標了。

除此之外，還有中國粉絲買下廣州的廣告看板，在上面投放大S生前的照片，以此懷念她，沒想到小S得知相關消息後，透過工作人員傳送語音檔案，表示想要好好感謝粉絲，直言自己「很感動，很感謝」，如今音檔也在網路上瘋傳。

事實上，大S家人以及好友們在2月2日時齊聚金寶山，一起見證具俊曄替大S設計的紀念雕像揭幕，當時S媽更是感動到伸手擁抱雕像，爆哭喊話「寶貝妳重生了！我愛妳」」，場面令人鼻酸。

微博瘋傳小S親自道謝中國粉絲。（圖／翻攝自微博）

