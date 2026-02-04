中國精神病院涉詐醫保金 遭爆招攬正常人免費入住
中國媒體《新京報》3日報導，中國湖北省襄陽市的10多家精神病院為爭搶病人、詐領醫保資金，除招攬正常人「免費住院」外，還把在醫院工作的保全、工友也列為「精神病患」，並為其辦住院手續；甚至會派員工下鄉，招攬無精神異常的長者與戒酒人士入住。
《新京報》指出，有病患家屬形容，當地精神病院已多到和牛肉麵館一樣，由於競爭太過激烈，導致多家精神病院一方面以「醫藥費和生活費全免、可常年住院、免費接送」等條件吸引病人；另一方面卻利用病人資料虛構診療計畫、偽造病歷，藉此詐領醫保金。
根據《新京報》報導，該報記者在去（2025）年12月時，以應聘護工（照服員）的名義進入湖北2家精神病院調查，發現許多住院病人看起來並無明顯精神異常，有醫護人員直言，部分「病患」住進來就是為了養老，更有醫生表示可幫忙偽造精神疾病。
該報記者指出，這些精神病院為了賺錢，還會阻止已康復病人出院，因為只要住院人數愈多、住院時間愈久，醫院收入就愈高；此外，為避免被醫保檢查人員發現前述詐領行為，病院還會定期安排病人「假出院」。記者稱，曾多次目睹醫護人員踹病人，甚至用水管抽打等方式施暴。
中國媒體報導，湖北省官方已成立聯合調查組，對涉嫌「違規收治患者、騙取醫保資金」等問題的精神病院展開追查，若經查證屬實將依法嚴格辦理，並追究相關人員責任。
